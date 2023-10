El COE presenta sus 25 centros deportivos para refugiados para recalcar que "España es el mejor país del mundo"

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité Olímpico Español (COE) presentó este jueves los 25 centros deportivos para refugiados, una iniciativa del organismo en colaboración con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Comité Olímpico Internacional (COI) que tiene el objetivo de ayudar a la integración de estas personas migrantes y que realza que "España es el mejor país del mundo".

Este proyecto se encuadra dentro del marco de colaboración que existe entre el COE, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y la Olympic Refugee Foundation del COI para favorecer la integración deportiva de las personas migrantes atendidas en el sistema de acogida.

Con la firma de este acuerdo, que se llevó a cabo en diciembre de 2022, ambas entidades se comprometieron a construir instalaciones y espacios que reforzaran la participación en el deporte en los centros de refugiados y ayudar a su integración en su entorno.

Estos centros deportivos de refugiados, los cuales ya están en un proceso avanzado de construcción y ya están acogiendo a los primeros migrantes, acogerán a un total de 13.000 personas que se distribuirán en los 25 centros establecidos entre las Islas Canarias y la Península.

"El presidente del COI, Thomas Bach, dijo que España es el país más solidario del mundo, yo sólo digo que somos el mejor país del mundo. Lo que estamos haciendo va a ser la referencia para todo el mundo no sólo en deporte. Tenemos que intentar a través del deporte que España mejore", afirmó Blanco.

Para el dirigente, este proyecto es de "medalla de oro" y asegura que la labor que están haciendo va a ser "pionera en todo el mundo". "Es un proyecto de 25 centros, unos remodelados y otros nuevos, donde una de las partes más importantes es la parte deportiva", detalló.

En el evento de presentación celebrado en la sede del COE, asistieron el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, y el alcalde de San Martín del Rey Aurelio (Asturias), José Ramón Martín Ardines, todos ellos acompañados de los exgimnastas Gervasio Deferr y Tania Lamarca, la exhalterófila Lydia Valentín, los exatletas Fermín Cacho y Joan Lino, el tirador Alberto Fernández, la palista Teresa Portela y la jugadora de balonmano Marta Mangué, que ejercerán como embajadores de las instalaciones deportivas.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, tiene claro que este proyecto "va a valer la pena" debido a que es una vinculación entre "deporte y migración" que generan una "integración social" y unas dinámicas "muy positivas para la sociedad".

"En España durante un periodo bastante dilatado de tiempo dejamos de construir centros estatales de acogida de refugiados, donde se trasladó mucho peso a las organizaciones gubernamentales que tuvieron que encargarse de gran parte de los refugiados, suponiendo un exceso de carga para ellos. Ahora, hemos establecido unos fondos de cerca de 200 millones de euros que se van a destinar a crear o remodelar estos centros", recalcó Escrivá.

El ministro considera que los centros son de "altísimo nivel" y que se ceñirán a las "necesidades" de cada municipio. "El elemento deportivo en estos centros es altamente particular y estamos rompiendo moldes. Hay un principio de reticencia con estas personas que rápidamente cambia cuando los conocen. Este proyecto servirá para que el entorno tenga las mejores condiciones a través del deporte y que lo puedan utilizar también los ciudadanos del municipio", aseguró.

ICETA: "ESTO NOS HACE MEJOR COMO PAÍS"

Por su parte, el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, cree que "lo importante no es sólo ganar sino mejorar y contribuir a la sociedad". "Lo que me llena de orgullo es que cuando sale una iniciativa somos los primeros en dar la mano. Nosotros no queremos hacer estos centros deportivos como un recinto, sino que sea un centro donde se encuentre la ciudadanía", señaló.

"Me da mucha rabia cuando se habla de refugiados e inmigrantes con desprecio, miedo o incluso odio. Estamos dando cobijo y proporcionando una pasarela para que nos permita mejorar los unos a los otros, estoy orgulloso de vivir en este país", subrayó Iceta.

El ministro dejó claro que mientras estén los que "creen en la solidaridad", habrá "un mejor deporte y más triunfos deportivos". "Esto hay que cuidarlo porque nos hace mejor como país y estoy orgulloso de ello", concluyó.

San Martín del Rey Aurelio es uno de los municipios que tendrá un centro deportivo para refugiados. Su alcalde, José Ramón Martín Ardines, resaltó que esto es "un buen ejemplo" de lo que hay que hacer en los "territorios". "No todo el mundo está por esta labor y en este sentido es muy importante tener la suerte de estar con vosotros", advirtió.

Por su parte, Lydia Valentín se mostró "contenta" de poder ser una de las embajadoras y poder ofrecer "ayuda". "Es importantísimo que apoyemos este tipo de iniciativas y que gracias a nuestra imagen podamos ayudar. Vamos a ser un ejemplo con esta iniciativa", apuntó la leonesa.

"Yo soy el mejor reflejo de lo que es la integración, lo hice a través del deporte tras venir en el año 2000 de Cuba. Gracias a ello he conseguido ser una mejor persona y que pueda infundir estos valores a la sociedad", declaró Joan Lino, bronce olímpico en Atenas 2004 en salto de longitud..