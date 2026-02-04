El COE recibe una 'Mención Especial' del COI en los Premios de Acción Climática

Archivo - Alejandro Blanco, presidente del COE, entrega a la VCV-Volta a la Comunitat Valenciana el Sello de Evento Deportivo Sostenible - COE - Archivo

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Comité Olímpico Español (COE) ha recibido una distinción de 'Mención Especial' en los Premios de Acción Climática que concede el Comité Olímpico Internacional (COI), "por su enfoque estructurado y medible en materia de descarbonización y gobernanza".

Según indicó este miércoles el COI, "desde 2018, el COE ha reducido sus emisiones cerca de un 28 por ciento en los tres ámbitos del Protocolo de Gases de Efecto Invernadero (GEI) -que abarcan emisiones directas, energía adquirida y otras fuentes indirectas- mediante un plan que prioriza la movilidad sostenible, la electricidad cien por cien renovable, los paneles solares, la iluminación LED y la eficiencia de los recursos".

Además, el organismo recordó que "para ampliar su impacto más allá de sus propias operaciones", el comité español creó el 'Sello de Deporte Sostenible', un sistema de certificación que integra criterios ambientales, sociales y económicos en la gestión de eventos y organizaciones deportivas.

Este sello, auditado externamente, se ha otorgado hasta la fecha a 11 eventos y siete organizaciones deportivas. Así, eventos certificados, como la Carrera de Empresas de Castellón, han registrado importantes reducciones de emisiones interanuales.

"Con el objetivo de reducir a la mitad las emisiones para 2030 y alcanzar cero emisiones netas para 2040, el COE ofrece un modelo escalable para otros Comités Olímpicos Nacionales que buscan integrar la sostenibilidad en sus actividades", sentenció el COI.

El COE fue nominado el pasado mes de noviembre como uno de los finalistas de estos Premios de Acción Climática que reconocen y recompensar las iniciativas que generan un impacto tangible en la reducción del impacto ambiental del deporte junto a la Asociación Olímpica Británica, el Comité Olímpico de Cabo Verde, el Comité Olímpico Colombiano y el Comité Olímpico de Países Bajos.

Este último resultó el ganador de este galardón por desarrollar "un enfoque integrado para la movilidad sostenible que está transformando la forma en que se desplazan los atletas y el personal". También fueron premiados la Federación Internacional de Biatlón (IBU), el jugador neozelandés de hockey sobre hielo Hugo Inglis y el jugador keniata de rugby Seven Kevin Wekesa.