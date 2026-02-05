Columbia presenta su propuesta para combatir el temporal de frío y lluvia en invierno

Columbia presenta su propuesta para combatir el temporal en invierno. - COLUMBIA

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Columbia Sportswear apuesta por su colección de prendas de 'hiking' como la aliada perfecta para los que buscan equiparse correctamente durante los meses más fríos en la temporada invernal ante la llegada de las bajas temperaturas y el aumento de las condiciones meteorológicas adversas.

La propuesta, ya disponible, incluye chaquetas técnicas, impermeables y capas térmicas diseñadas para ofrecer protección frente al frío, el viento y la lluvia, sin renunciar a la transpirabilidad ni a la libertad de movimiento.

Gracias a tecnologías propias como Omni-Tech, Omni-Heat Infinity y Omni-Shield, las prendas ayudan a mantener el cuerpo seco, aislado y cómodo en condiciones cambiantes.

Como capas intermedias presenta la chaqueta de forro polar técnica Arctic Crest para hombre y mujer, diseñada para acompañar en el día a día durante los meses más fríos y que incorporan costuras selladas, tejidos cortavientos, capuchas ajustables y sistemas de ventilación. Ofrecen protección eficaz frente a la lluvia, el viento y las bajas temperaturas en entornos urbanos y naturales.

Además de su rendimiento técnico, las prendas destacan por su versatilidad, con diseños funcionales que se integran fácilmente en la rutina diaria, ya sea en desplazamientos, escapadas de fin de semana o actividades al aire libre. La combinación de materiales resistentes, cortes ergonómicos y detalles prácticos convierte estas prendas en un básico imprescindible para la temporada.

Como prendas exteriores lanza la chaqueta shell impermeable Northwest Explorer 3L para mujer, una prenda técnica impermeable y transpirable con tecnología Omni-Tech y costuras selladas, diseñada para proteger frente a lluvia, viento y clima húmedo. Un diseño ligero con visera ajustable para facilitar el movimiento y la comodidad.

Y la chaqueta elástica de plumón con capucha Drift Peak para hombre, una prenda cálida con aislamiento de plumón y tejido elástico en cuatro direcciones que ofrece flexibilidad y confort en condiciones frías. Además, la confección Heat Seal y el tratamiento Omni-Shield repelen el agua y la suciedad.