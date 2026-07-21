El Consejo Superior de Deportes convoca los Premios Nacionales del Deporte correspondientes a 2025

Archivo - Los Reyes entregan los Premios Nacionales del Deporte correspondientes a 2023 y 2024. - CSD - Archivo

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha convocado una nueva edición de los Premios Nacionales del Deporte, correspondientes a los méritos deportivos del año 2025, con el objetivo de distinguir a deportistas, equipos, asociaciones, entidades y personas que hayan destacado por su contribución al impulso y la promoción del deporte y la actividad física.

Según el comunicado del CSD, los Premios Nacionales del Deporte constituyen el mayor reconocimiento del Gobierno de España en materia deportiva y reconocen anualmente trayectorias que, "desde la competición, la gestión, la organización, la investigación, la divulgación o la representación, han contribuido de manera extraordinaria al desarrollo del deporte".

La convocatoria de los Premios Nacionales del Deporte correspondientes a 2025 incluye las categorías Premio Rey Felipe, al deportista español más destacado; Premio Reina Letizia, a la deportista española más destacada; Premio Princesa Leonor, al o la deportista menor de 18 años con mayor proyección; Premio Infanta Sofía, a la persona, entidad o institución más destacada en el impulso del deporte de personas con discapacidad, el deporte inclusivo o el deporte paralímpico; Premio Rey Juan Carlos, al deportista revelación; o el Premio Reina Sofía, a la persona, entidad o institución distinguida por un gesto ejemplar de juego limpio o por su contribución a la erradicación de cualquier forma de violencia en el deporte.

Además, el Trofeo Comunidad Iberoamericana, al deportista, entidad, club o institución iberoamericana más destacada; el Trofeo Unión Europea, al deportista, entidad, club o institución de un Estado miembro más destacado; la Copa Barón de Güell, al equipo más destacado del año; la Copa Stadium, a la persona o entidad que más haya contribuido a la promoción y el fomento del deporte base; el Premio CSD, a la entidad local más destacada por iniciativas de promoción de actividad física; el Trofeo Joaquín Blume, a la universidad o centro educativo que más haya destacado por su labor de promoción deportiva; el Premio Nacional a las Artes y las Ciencias Aplicadas al Deporte; y el Premio Nacional Francisco Fernández Ochoa, a una trayectoria dedicada a la práctica, organización, promoción y desarrollo del deporte.

Según informó el CSD, las candidaturas podrán ser presentadas por deportistas federados, asociaciones deportivas, federaciones deportivas nacionales y autonómicas, entidades e instituciones privadas, personas o entidades distinguidas en anteriores ediciones de los Premios Nacionales del Deporte y por cualquier órgano de las Administraciones Públicas.

Asimismo, las personas integrantes del jurado podrán presentar candidaturas en los términos previstos en la convocatoria. Al tratarse de una convocatoria abierta, podrán ser propuestas todas aquellas personas, deportistas, asociaciones, instituciones o entidades que, a juicio de los proponentes, reúnan los méritos necesarios para optar a cualquiera de las categorías. El plazo permanecerá abierto desde este martes, 21 de julio, hasta el próximo 1 de septiembre de 2026.

"Las candidaturas serán evaluadas por un jurado nombrado por el presidente del CSD, que estudiará las propuestas presentadas y elevará la propuesta de concesión de los galardones. Los Premios Nacionales del Deporte serán entregados en un acto público de carácter solemne, que estará presidido por Sus Majestades los Reyes", concluyó el comunicado.