Constituido el comité organizador de los Mundiales de Piragüismo de Aguas Bravas 2027 en Sort y La Seu d'Urgell - GOVERN

BARCELONA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Deportes del Govern catalán, Berni Álvarez, ha presidido este martes en el CAR de Sant Cugat el acto de constitución del comité organizador y de los comités ejecutivos que coordinarán los Campeonatos del Mundo de Piragüismo de Aguas Bravas, que se celebrarán en Sort y la Seu d'Urgell durante el verano de 2027.

Los Mundiales arrancarán en Sort del 30 de junio al 4 de julio con las pruebas de descenso y estilo libre en el campo de regatas de L'Aigüerola del río Noguera Pallaresa, mientras que La Seu d'Urgell acogerá la segunda fase del 7 al 12 de septiembre con competiciones de eslalon y kayak cross en el Parc Olímpic del Segre.

"Los Mundiales de piragüismo son una gran oportunidad para proyectar el deporte catalán al mundo y dinamizar el territorio, en este caso el Pirineo. Así descentralizamos la celebración de grandes eventos deportivos en toda Catalunya para promover y poner en valor las disciplinas que son propias y están arraigadas en cada zona", ha declarado el conseller.

Berni Álvarez ha destacado también la apuesta del Govern por organizar cada año eventos deportivos de primer nivel que generen retorno social, económico y turístico bajo criterios de sostenibilidad. "Tenemos un compromiso máximo con el Alt Pirineu, que en 2027 volverá a ser la capital del piragüismo mundial", ha añadido.

Durante la reunión se han presentado las estimaciones de presupuesto operativo e inversiones de cada sede y se ha dado a conocer el calendario de competiciones previas al Mundial, que se disputarán durante 2026 para promocionar el evento y reforzar el prestigio organizativo de Sort y la Seu d'Urgell.

El comité organizador cuenta con la participación de la Generalitat de Catalunya, el Gobierno español, el Comité Olímpico Español (COE), la Diputació de Lleida, la Federació Catalana de Piragüisme, los Consells Comarcals del Pallars Sobirà y del Alt Urgell, Pallars Actiu, Pirineu Tech, la Confederación Hidrográfica del Ebro y Endesa, entre otras instituciones, que trabajarán de manera coordinada para garantizar la preparación y éxito de los campeonatos.