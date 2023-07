La Copa del Rey MAPFRE busca a sus nuevos campeones en una intensa semana de competición en Palma

Más de un centenar de equipos y 1.500 regatistas, entre ellos el Rey Felipe VI, lucharán por el título en las diferentes clases desde este lunes hasta el sábado



PALMA, 30 Jul. (de la enviada especial de EUROPA PRESS, Andrea García Acuña) -

Más de un centenar de equipos de 16 países, repartidos en ocho clases, afrontan desde este el lunes el reto de coronarse campeones de la 41ª edición de la Copa del Rey MAPFRE de vela, una competición que se extenderá durante seis días y que reunirá a las mejores embarcaciones del mundo en el campo de regatas de la bahía de Palma.

Solo los elegidos entre los 1.500 regatistas participantes podrán alzar el próximo sábado el preciado trofeo en el recinto de Ses Voltes, al pie de la catedral de Mallorca, un acto que recompensará a los ganadores y pondrá punto y final a una semana de regatas que convertirá a Mallorca y al Real Club Náutico de Palma en el epicentro de la vela mundial. El Rey Felipe VI, que participará en la regata a bordo del TP52 'Aifos' de la Armada Española, será el encargado de entregar los galardones.

Majorica ORC 0 -que englobará a todos los ORC-, 1, 2, 3 y 4, ClubSwan 50, ClubSwan 42, Herbalife J70 y la clase femenina Mallorca Sotheby's Women's Cup, que navegará en J80, serán las clases que volverán a participar este año en la competición copera, que se desarrollará de lunes a sábado y que reunirá a regatistas de tres continentes -América, Oceanía y Europa-.

De nuevo, la clase Majorica ORC -separada en cuatro clases desde la 1 hasta la 4, en función de su certificado de medición- volverá a concentrar a gran parte de la flota, a más del 66% del total. El 'Aifos' del Rey Felipe VI será el referente en Majorica ORC1, con el Swan 45 del Yacht Club Argentino 'From Now On' de Fernando Chain, el 'Estrella Damm' de Nacho Montes, el 'HM Hospitales-Hydria' de Óscar Chavez y el 'Urbania' de Marina Vela Barcelona armado por Tomás Gasset- como aspirantes entre los 15 inscritos.

18 equipos reunirá la Majorica ORC2, con el 'Teatro Soho CaixaBank' de Javier Banderas tratando de retener el título frente a grandes aspirantes como el 'Elena Nova' de Christian Plump y Javier Sanz, el 'Maverta' de Pedro Gil, el 'Modul' de Velum Lucerna, el 'Plan B' de Christoph Mann y otros tres Swan 42 como el 'Lagerta' de Kurt Thomas Kalberer II, el 'Rachistar' de Steve Rigby o el 'Morgan V' de Nicola de Gemmis.

En Majorica ORC3 competirán 22 equipos, con el 'L'Immens-Laplaza Assessors' armado por Alexandre Laplaza haciendo frente al empuje de los italianos 'Concrete Investing-Tobe' de Stefano Ruconi y 'Scugnizza' de Vicenzo de Blasio, al argentino 'Geex' o al 'Santina' del sueco Thomas Rudewald. En la clase de los barcos de menor eslora de tiempo compensado, la Majorica ORC4, lucharán por el título el 'Mestral Fast' de Jaume Morell y el 'Lassal' de Gonzalo Calvo.

Los monotipos ClubSwan, que reunirán a tripulaciones de Alemania, España, Francia, Italia, Gran Bretaña y Mónaco, también volverán a competir en la Copa. Nueve ClubSwan 50 y ocho ClubSwan 42 regatearán en tiempo real en busca del trofeo, disputando un máximo de 12 pruebas barlovento/sotavento.

En ClubSwan 50, el 'Tenaz' de Pablo Garriga será el único equipo español en una flota en la que el 'Hatari' de Marcus Brennecke tratará de conquistar su segundo título consecutivo frente a serios candidatos como el 'Earlybird' de Hendrik Brandis, campeón en 2021, 2018 y 2017; el 'Cuordileone' de Leonardo Ferragamo, campeón en 2019, o el 'Vitamina' de Andrea Laconte, actual líder de la clase en The Nations League 2023.

Mientras, en ClubSwan 42, el 'Nadir' de Pedro Comas tratará de defender su corona en una clase en la que también compiten el 'Pez de Abril' de José María Meseguer, campeón en 2017 y 2018, y el 'Porrón X' de Luis Senís. También se darán cita tres barcos italianos, un británico y un francés.

En Herbalife J70, el actual campeón de España, el 'Hang Ten' de Mon Cañellas, y el cuarto clasificado del último Mundial, el 'Patakín' de Luis Albert, se presentan como grandes aspirantes entre los nueve participantes, con el 'Alcaidesa Marina' de Germán Eduardo Panei como campeón defensor. Se desarrollarán un máximo de seis pruebas en la Serie Previa -1 y 2 de agosto- y ocho en la Serie Final -3 al 5 de agosto-.

Por último, en la clase femenina Mallorca Sotheby's Women's Cup, once equipos a bordo de los monotipos J80 se emplearán a fondo para llevarse el título que el curso pasado conquistó el 'Team Balearia'. El barco patroneado por María Bover buscará revalidar su título ante serios aspirantes como el 'Dorsia Covirán' de la olímpica Natalia Vía-Dufresne, segundo en 2022.

Además, también participarán el 'Sal' de Helena Alegre, el 'Zona Norte' de Eva González, María Perelló con el 'Herbalife Nutrition - FBV', Patricia Suárez con el 'Citanias', Inés Ferrer con el 'CN Arenal', Elena Raga con el 'Bandido', Laura Tamani con el 'Repsol FM Grupo Técnológico' y dos tripulaciones del Monte Real Club de Yates de Baiona y el Club Náutico Cambrils. Las regatas comenzarán el martes y se desarrollarán un máximo de 14 pruebas.

Además del programa deportivo, la competición también contará con un amplio programa social, en el que destacan la música y las degustaciones, así como el tradicional Cóctel de Armadores by MAPFRE, que se celebrará el próximo jueves.

La 41ª edición de la Copa del Rey MAPFRE está organizada por el Real Club Náutico de Palma y la Real Federación Española de Vela (RFEV), con el patrocinio de MAPFRE y la colaboración institucional del Govern de les Illes Balears, el Ayuntamiento de Palma, la Autoritat Portuaria de Balears y la Federación Balear de Vela.