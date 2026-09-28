La Copa del Rey Mapfre será la última parada del nuevo circuito internacional de la clase ORC 0

Archivo - Vesper, vencedor de la clase ORC 0 en la 43 Copa del Rey Mapfre 2025 - NICO MARTÍNEZ/COPA DEL REY MAPFRE - Archivo

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La 45 edición de la Copa del Rey Mapfre, que se celebrará en Palma del 31 de julio al 7 de agosto de 2027, será la cita final del nuevo International Med Circuit (IMC), un circuito internacional creado específicamente para la clase ORC 0 que recorrerá tres de los principales escenarios de competición del Mediterráneo.

Según informó este lunes la organización de la Copa del Rey Mapfre, el Offshore Racing Congress (ORC), junto al Real Club Náutico de Palma, el Circolo del Remo e della Vela Italia y el Yacht Club Toscana, ha anunciado la creación de esta nueva serie, que se desarrollará primero en aguas de Italia, en mayo en Sorrento y en junio en Scarlino, para concluirá en agosto en Palma donde el ganador recibirá el trofeo ORC Challenge Paolo Massarini.

Este circuito nace con el objetivo de dar continuidad a la creciente actividad de los barcos más rápidos de la flota ORC y ofrecer a armadores y tripulaciones un calendario común a lo largo de la temporada mediterránea, y estará reservado exclusivamente a embarcaciones ORC 0 con certificado ORC International válido.

Su creación llega después de dos temporadas de importante presencia internacional de la clase ORC 0 en las grandes regatas del Mediterráneo, con la Copa del Rey Mapfre como uno de sus principales puntos de encuentro. En 2025, la 43 edición de la regata que acoge Palma en verano fue el escenario del Campeonato de Europa de la clase con 17 embarcaciones y victoria para el estadounidense 'Vesper', un TP52.

La clase volvió a contar con una destacada participación en la 44 Copa del Rey Mapfre de 2026, con 14 unidades en la línea de salida, diez de ellas TP52 o barcos nacidos originalmente como TP52. La victoria correspondió al Vudu de Mauro Gestri.

"La incorporación de la Copa del Rey Mapfre al International Med Circuit refuerza así la continuidad de una flota que en los últimos años ha encontrado en la bahía de Palma uno de sus escenarios habituales de competición internacional", celebraron los organizadores.

Desde su primera edición en 1982, la Copa del Rey Mapfre está organizada por el Real Club Náutico de Palma y se ha consolidado como una de las principales regatas internacionales del calendario mediterráneo.