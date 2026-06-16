La Copa del Rey Mapfre de vela supera los 100 inscritos para su 44ª edición

Veleros de la Copa del Rey Mapfre de Vela 2025, en Palma (Mallorca) - RCNP

BARCELONA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La 44ª Copa del Rey Mapfre de vela ha cerrado el plazo de inscripción con más de un centenar de embarcaciones confirmadas y representación de cerca de una veintena de países, consolidando una edición más su condición de gran referencia de la vela en el Mediterráneo y uno de los eventos más destacados del calendario internacional.

La regata se celebrará del 4 al 8 de agosto en la bahía de Palma y reunirá a seis clases de competición que prometen una elevada igualdad y un importante nivel deportivo en la lucha por los distintos títulos en juego.

El director del Real Club Náutico de Palma, Manu Fraga, destacó que volver a superar el centenar de participantes refleja "la fortaleza y el prestigio" alcanzados por la prueba y valoró especialmente la amplitud y competitividad de las categorías presentes, además del carácter internacional de la flota.

Fraga subrayó además que la reciente disputa del Campeonato del Mundo ORC en Italia añade un atractivo adicional a esta edición, que servirá como una especie de examen para buena parte de los mejores equipos del panorama internacional. En este sentido, recordó que tres de los cuatro vigentes campeones del mundo estarán presentes en Palma para medirse también a una destacada representación española.

Más allá del programa deportivo, la cita contará con una intensa agenda social que arrancará el 1 de agosto con el acto oficial de apertura y el tradicional corte de cinta en el Real Club Náutico de Palma.

Entre las novedades figura el estreno, el 2 de agosto, del documental 'Cáscara de Nuez', dirigido por Miguel Ángel Tobías, que relata la travesía transatlántica realizada por trece personas sin experiencia previa conjunta en navegación. La proyección tendrá lugar en las instalaciones del club.

El programa se completará con el habitual cóctel de bienvenida para armadores, patrocinadores e invitados, una nueva edición del Cóctel de Blanco by Mapfre con actuación musical en directo y la ceremonia final de entrega de premios, prevista para el 8 de agosto en el Palacio de la Almudaina y presidida por el Rey Felipe VI.