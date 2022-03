Coral Bistuer: "La mujer está en la parte de gestión como hace 50 años en la de competición"

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La extaekwondista Coral Bistuer, opinó este miércoles que actualmente "la mujer está en la parte de gestión como hace 50 años en la de competición", una faceta directiva que para la presidenta de la Federación Española de Salvamento y Socorrismo, Isabel García, "no es amable" y que no tiene el retorno a nivel político que tienen los éxitos deportivos femeninos.

"En la parte de gestión estamos como hace 50 años en la parte de competición cuando era muy raro que una mujer pusiese en el mapa un deporte y existía la mentalidad de que no podíamos hacer algunos deportes", expresó Bistuer durante su participación en una de las mesas de las 'Jornadas Mujer y Deporte' organizadas por el COE.

La madrileña, que en el día de hoy se informó en los medios de su cese como directora general de Deportes de la Comunidad de Madrid, cree que "ahora existe un grupo de 'locas' dando codazos y apoyadas y aupadas por grandes hombres" que han creído en ellas para que se les pueda escuchar, pero lamentó que cuando lo consiguen "te dicen que debes cambiar tu forma de ser de deportista". "Siendo buenas niñas no se cambió nunca nada ni se cambiará nunca nada", advirtió.

"Nos necesitamos todos, a veces nosotras somos nuestras peores enemigas, pero unidas somos imparables", añadió Bistuer, que recalcó la "fortaleza" inherente a las mujeres. "No nos quedamos donde nos dicen, nos quedamos donde nos merecemos estar", aseveró, recordando que "el deportista sigue siendo deportista aunque trabaje en la Administración".

Por ello, cuando alguien como ella coge un puesto directivo "siempre lo hace pensando en donde lo puede dejar para que los deportistas lo tengan más fácil". "Que no les falte tanto como me faltó a mí, pero parece que los deportistas hablamos un idioma distinto y no nos entienden. Eso cambiaría si empezásemos a decidir nuestro futuro y estuviésemos en mas puestos directivos", sentenció.

La exesquiadora María José Rienda, que fue la primera mujer presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), remarcó que "la experiencia" que obtuvo en la Dirección General de Deporte de la Junta de Andalucía le ayudó a aceptar un cargo que eran "palabras mayores". "Daba vértigo porque hay mucho detrás y quieres darle más opciones al deporte", relató.

La granadina apuntó que en este puesto acudió a reuniones "donde eras la única mujer" y no escondió que "hay que seguir trabajando porque queda mucho por avanzar". "Hay que ser exigente y levantar la mano porque la gente que te escuchará. Que las federaciones sean valientes y cojan a las mujeres porque valen mucho", demandó.

ISABEL GARCÍA: "LOS POLÍTICOS QUIEREN RETORNO Y LAS GESTORAS NO LO DAN"

Además, Asunción Loriente e Isabel García, dos mujeres al frente de una federación deportiva en España, reconocieron las dificultades con las que se están encontrando en estos puesto por el mero hecho de su género.

"A las mujeres no se les da la oportunidad muchas veces. El mundo de las federaciones lo conozco y lo voy sufriendo últimamente, es muy complicado. Siempre digo en broma, aunque no tanto, que no hay más como yo porque son muy inteligentes y no se meten ni en broma en follones", apuntó Loriente, presidenta de la Federación Española de Remo (FER).

La dirigente consideró que el deporte femenino "está poco profesionalizado" y que existen "muchas trabas". "No te escuchan igual. Cuando yo empecé como árbitra en mi deporte no sabían dónde colocarme", indicó.

Loriente fue hace unas semanas víctima de una moción de censura que logró salvar. "Es algo que te puede pasar porque en las federaciones hay muchas tensiones de poder, no es tan bonito como puede parecer desde fuera. En mi caso no se pensaban que les iba a ganar y una vez que demuestras que vales hay gente que se relaja, pero a lo mejor tienes que demostrarlo más y puede ser que se me cuestionasen más cosas que si se hubiese presentado un hombre", resaltó.

Por su parte, Isabel García, que está al frente de la Federación Española de Salvamento y Socorrismo, tiene claro que las mujeres deben no sólo "tener un curriculum mayor para llegar al mismo sitio" sino que tienen "también que demostrar cada día" que tienen "la capacidad para estar ahí y para merecerlo". "Eso no les pasa a los hombres", añadió.

Ella también tuvo que pasar por una moción de censura, que sacó adelante y que le permitió ir "abriendo camino", aunque a nivel internacional se topó con más barreras. "No te tienen en cuenta y te duplican en edad", confesó, quejándose igualmente de que la nueva Ley del Deporte no se dé un cambio y que sigan en este aspecto "en el siglo pasado".

"Hay muchas mujeres que dirigen en la sombra que no dan ese paso y es importante que lo den, hay que creer y confiar en ellas. Los éxitos deportivos dan visibilidad, mientras que el mundo de la gestión no es amable porque las críticas van siempre en una dirección. Una gestora pelea mucho por cambiar cosas, pero el resultado siempre va a ser enjuiciado y es un mundo con muchas amenazas. Además, los políticos quieren retorno y las gestoras no lo dan. En algunos ámbitos se nos ve como una amenaza y a lo mejor lo somos", afirmó García.

Finalmente, Sara Álvarez, directora técnica de la Real Federación Española de Judo y Deportes Asociados, opinó que "hay que ir alcanzando metas", pero que en su deporte encontró ya "muy allanado el camino" y no se sintió "deportista 'de segunda'". "Hay que agradecérselo a muchas mujeres y también a muchos compañeros. Luego toca llegar a la gestión del deporte y en eso las pioneras somos nosotras y creo que estamos en el buen camino, pero tenemos que luchar porque no es fácil. Si ese 14 por ciento (de mujeres directivas en el deporte) se consolida, luego habrá más", puntualizó.

"Lo primero y fundamental, por encima de las cuotas, es que nos convenzamos de que podamos estar ahí, yo no me planteé que pudiese aportar algo a mi deporte desde la gestión. Lo segundo es crear referentes y ahí las cuotas son diferentes, que son un mal necesario porque nos dan la oportunidad de demostrar nuestra valía. Y tercero, y uno de los puntos más importantes, es tener confianza en nosotras mismas y ser optimistas", concluyó la exjudoca.