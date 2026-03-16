Archivo - Coros lanza Hydrop, un sensor de pesca que ofrece datos submarinos en tiempo real. - JORDAN CLARK HAGGARD - Archivo

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Coros, la marca especializada en tecnología deportiva de alto rendimiento, ha anunciado el lanzamiento de Hydrop, un nuevo sensor que ofrece datos submarinos en tiempo real sobre la temperatura, profundidad, color y, entre otros, la luminosidad del agua para la práctica de la pesca.

El dispositivo, que se lanza con la caña como si fuera un señuelo, permite recoger datos sobre el entorno submarino y analizarlos posteriormente en la aplicación de la marca o en relojes compatibles.

El objetivo de Hydrop, ya disponible desde este lunes, es proporcionar a los pescadores información precisa en tiempo real que influyen directamente en el comportamiento de los peces y en la eficacia de los señuelos. El sensor, de tamaño compacto y fácil transporte, se activa con un simple movimiento antes del lanzamiento.

Tras recuperarlo, los datos recogidos durante el lance se sincronizan con la aplicación de Coros o con relojes de la marca como el Nomad o el Vertix 2 y 2S.

UN EXPLORADOR SUBACUÁTICO

Coros Hydrop está diseñado para ofrecer información detallada sobre el entorno bajo la superficie mediante un sistema compacto de sensores. El dispositivo registra datos en tiempo real sobre la profundidad del agua, las capas de temperatura, el color del agua según la profundidad y la luminosidad bajo el agua.

Estos datos permiten comprender mejor la estructura de la columna de agua y anticipar posibles patrones de comportamiento de los peces.

La información recogida facilita identificar zonas potencialmente productivas, localizar capas de agua con mayor actividad y ajustar variables como el color del señuelo, la profundidad de pesca o la velocidad de recogida.

"Hydrop representa una nueva era en la tecnología de pesca. Nuestro objetivo era crear un dispositivo que ofreciera datos útiles y fáciles de interpretar para que pescadores de todos los niveles puedan tener más éxito en el agua", manifestó Lewis Wu, CEO y cofundador de Coros.

Hydrop está pensado tanto para pescadores recreativos como para competidores y puede utilizarse en distintos entornos y modalidades, entre ellas desde la orilla, embarcación, kayak, pesca con mosca y en agua dulce y salada.

Además de ofrecer información puntual durante cada lance, el sistema permite construir un registro histórico de condiciones del agua en diferentes ubicaciones, lo que facilita planificar futuras jornadas de pesca.

La información registrada por Coros Hydrop se transmite directamente a Coros Nomad o Vertix 2/2S, así como a la aplicación COROS. Los datos se muestran mediante gráficos y tablas visuales, lo que permite tomar decisiones rápidas y seguras incluso en lugares desconocidos.

Con cada lance, los datos detallados se registran automáticamente en la página Explore de la 'app' Coros. La profundidad del agua, la temperatura, el color del agua, la luminosidad subacuática y las condiciones del agua quedan etiquetadas según el punto exacto de pesca.

Esto permite a los pescadores revisar lugares anteriores y construir un diario de pesca que explique qué funcionó y por qué.