El CSD concede ayudas por 8 millones para apoyar a los olímpicos en su preparación para Los Ángeles'28

Archivo - Ilustración del balón de LaLiga y Puma para la temporada 2025-2026. - ANOUK FLESCH / LALIGA - Archivo

Los fondos proceden de los ingresos por los derechos de TV del fútbol profesional

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha asignado 8 millones de euros, procedentes de los ingresos por la comercilización conjunta de los derechos de televisión de LaLiga, para apoyar a los deportistas españoles incluidos en el Programa ADO en su preparación para los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028.

Estos fondos del CSD 'Team España' servirán para financiar la preparación y participación de los deportistas que representen a España en competiciones internacionales, y que se ven afectados por lacras como el fraude de la piratería audiovisual.

Dicha 'amenaza' de la piratería contra los derechos de los clubes de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion impacta "entre 600 y 700 millones de euros" al año, según alertó el presidente de LaLiga, Javier Tebas, en su participación en los Desayunos Deportivos de Europa Press el pasado mes de febrero.

Las beneficiarias de las ayudas son las federaciones deportivas españolas solicitantes en función de los deportistas y entrenadores que acrediten el correspondiente derecho a percibir estas ayudas para financiar su participación en competiciones internacionales.