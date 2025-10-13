El CSD convoca ayudas por valor de 2,6 millones para clubes de deportes colectivos de máxima categoría

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Superior de Deportes (CSD) anunció este lunes que ha convocado ayudas por valor de 2,6 millones de euros dirigidas a clubes de deportes colectivos que estén incluidos en los programas de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos y que participen en la máxima categoría de su modalidad en ligas no profesionales o calificadas como profesionales en los cinco últimos años.

Estas ayudas, concedidas en régimen de concurrencia competitiva a través de las federaciones deportivas españolas, se enmarcan en la estrategia de preparación para los Juegos Olímpicos de Verano de Los Ángeles 2028 y los de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026 y Alpes Franceses 2030.

Con ellas, el CSD contribuirá a la cobertura de los gastos derivados de la mejora de las condiciones laborales de los deportistas, las estructuras técnicas de los clubes, el arbitraje, los desplazamientos e inscripciones en competiciones oficiales de la máxima categoría, así como del alquiler de instalaciones de alto rendimiento y los soportes tecnológicos para el análisis del rendimiento de los deportistas, entre otros.

"Los clubes juegan un papel esencial en el ecosistema del deporte español, tanto en lo que se refiere al cuidado y protección de los y las deportistas, como a la consecución de resultados en Juegos Olímpicos y Paralímpicos y en competiciones internacionales del más alto nivel", apuntó el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes.

Además, para el dirigente, "estas ayudas no sólo suponen un apoyo para el desarrollo de su actividad, sino un reconocimiento a su imprescindible contribución a los éxitos y profesionalización del deporte en España".

Con estas ayudas, el CSD financiará los proyectos de desarrollo deportivo de clubes de deportes colectivos de ligas no profesionales, así como de los que participen en competiciones calificadas como profesionales en los cinco últimos años, que participan en la máxima categoría de su modalidad y/o especialidad deportiva incluidos en los programas de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Verano de París 2024 y Los Ángeles 2028 y de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026 y Alpes Franceses 2030.

Para su concesión, el organismo gubernamental tendrá en cuenta el valor estratégico de los programas presentados -su relación con los proyectos Team España Élite y Team España Estratégico y con la mejora de los resultados olímpicos y paralímpicos-, las posibilidades de consecución de los objetivos del programa y el contenido y coherencia del programa desarrollado junto con los clubes implicados. El plazo de presentación de las solicitudes se extiende hasta el 28 de octubre.