El CSD y las federaciones avanzan en la protección a la infancia y en prevención de la violencia en el deporte

José Manuel Rodríguez Uribes encabeza un evento en el CSD. - KALA_MADRIZ

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha convocado a las federaciones deportivas españolas a una jornada de formación en protección a la infancia y en prevención de la violencia en el deporte, con el objetivo de "compartir la hoja de ruta técnica" para la temporada 2026-27 y "seguir avanzando de manera homogénea en el bienestar de los deportistas".

Así indicó el CSD este viernes en una nota. "La jornada, que se enmarca en la aplicación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), ha estado dirigida a los delegados de protección y a representantes de las federaciones deportivas españolas con competencia en la materia", añadió el comunicado de prensa.

Todas esas personas son "figuras clave para la prevención, detección y actuación ante posibles situaciones de violencia o vulnerabilidad", en palabras del presidente del propio CSD, José Manuel Rodríguez Uribes.

"La formación, organizada en colaboración con la Delegación de Protección de Datos de la Subdirección General de Atención al Ciudadano, Documentación y Publicaciones del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, ha comenzado con un bloque dedicado a la protección de datos en los entornos deportivos", subrayó el comunicado.

"En este bloque, impartido por Ruth Quiroga, jefa de servicio de Protección de Datos y Transparencia, se han abordado cuestiones como el tratamiento de datos sensibles, la gestión de los canales internos de denuncias, la confidencialidad, la cesión de datos en expedientes y el tratamiento de imágenes de menores", ahondó la misma nota de prensa.

Luego, según ese texto, se presentó la hoja de ruta para el curso 2026-27 "con un mapa de contenidos prácticos para que las federaciones puedan implementar las medidas de protección desde el inicio de este curso y realizar un seguimiento de los requerimientos a lo largo del año".

"La jornada ha contado con la participación del experto Iñaki Alonso, quien ha prestado especial atención a la gestión de la protección en campeonatos, convocatorias de selecciones y otras actividades deportivas puntuales, con el objetivo de que las medidas de prevención y protección estén presentes en los distintos contextos en los que se desarrolla la actividad deportiva federada", continuó el texto del CSD.

"El programa se ha completado con un bloque dedicado a los aspectos transversales de protección al deportista, que ha abordado el bienestar integral, la salud mental, la prevención del abuso de autoridad y la atención a las situaciones de vulnerabilidad tanto en el alto rendimiento como en las etapas de base", aludió el comunicado a una formación impartida por la psicóloga deportiva Gabriela Gómez de la Vega.

"La jornada ha puesto de manifiesto que la protección de los deportistas requiere una actuación preventiva, coordinada y continuada por parte de todos los agentes del sistema deportivo. En este sentido, la formación y la actualización permanente de los profesionales responsables de protección constituyen herramientas fundamentales para garantizar la aplicación efectiva de la normativa", señaló la extensa nota de prensa.

Por último, la jornada quiso "reforzar los canales de comunicación y soporte del CSD con las federaciones, con el propósito de acompañarlas durante la implementación de las medidas previstas para esta temporada".