El CSD presenta este miércoles el programa de la Semana Europea del Deporte de 2026

Archivo - El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Superior de Deportes (CSD) presenta este miércoles, a partir de las 12:30 horas, el programa de actividades de la Semana Europea del Deporte 2026, que se celebrará del 23 al 30 de septiembre en la Unión Europea (UE), en la sede de dicho organismo en Madrid.

Una de las principales novedades de esta edición será la firma de adhesión de 14 universidades españolas a la Semana Europea del Deporte, con el objetivo de reforzar la promoción de la actividad física en el ámbito universitario.

La programación incluirá actividades deportivas por toda España y tendrá como uno de sus momentos destacados la BeActive Night, que tendrá lugar en Torrejón de Ardoz el 26 de septiembre.