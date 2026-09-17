El CSIO Barcelona inicia la cuenta atrás con un obstáculo inspirado en Mariscal - CSIO

BARCELONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El CSIO Barcelona 2026 ha iniciado este jueves la cuenta atrás para su 114ª edición, que se disputará del 1 al 4 de octubre en el Real Club de Polo de Barcelona y que tendrá como principal aliciente la gran final de la Longines League of Nations, con la participación de las ocho mejores naciones del mundo y España como país anfitrión.

El pistoletazo de salida se ha dado en la Casa Cupra Raval, en el marco de la Opening Party del CSIO Barcelona, con la presentación del obstáculo ganador de la duodécima edición del concurso de diseño 'Un Salto para la Ciudad', titulado 'Trazo y Salto: Barcelona en código Mariscal' y obra de Abril Chun Acero Miró, estudiante de Eina, Centro Universitario de Diseño y Arte de Barcelona.

La propuesta vencedora, inspirada en el universo creativo del artista Javier Mariscal, estará presente en los recorridos de la pista olímpica del Real Club de Polo durante el CSIO Barcelona 2026 y busca trasladar al concurso elementos vinculados a la identidad creativa y cultural de la capital catalana a través del diseño, el color y las formas.

'Un Salto para la Ciudad' forma parte de las acciones impulsadas por el CSIO Barcelona dentro de la Barcelona Equestrian Challenge (BECH), iniciativa que pretende reforzar el vínculo entre la competición del Real Club de Polo y la ciudad y contribuir a la promoción internacional de Barcelona a través del deporte, el diseño y la creatividad.

El acto contó con la presencia de la autora del diseño y de representantes de las instituciones y entidades vinculadas al CSIO Barcelona, entre ellos el secretario general del Departamento de Deportes de la Generalitat de Catalunya, Abel Garcia; la gerente del Institut Barcelona Esports, Susana Closa; el presidente del Real Club de Polo de Barcelona, Pablo Sánchez Marquiegui; el presidente de la Fundación del RCPB, Luis Comas Martínez de Tejada; el presidente del CSIO Barcelona, Santiago Mercé Muntañola, y su director, Daniel García Giró.