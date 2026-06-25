Cuatro escaladores españoles se clasifican para la final del The North Face Climb Festival 2026 de Londres. - TNF

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los escaladores Cedric Milles, Cecilia Zaniboni, Aitor Martínez y Alba Martínez se han clasificado para las finales del The North Face Climb Festival 2026, tras imponerse en las pruebas selectivas celebradas en Barcelona y Madrid y representarán a España en la prueba de este campeonato europeo el 17 y 18 de julio en el Royal Victoria Docks de Londres.

Las eliminatorias previas se han desarrollado durante los meses de mayo y junio por distintos países de Europa, concretamente en el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España.

La organización del evento ha promovido esta iniciativa con el objetivo de invitar a participar a toda la comunidad de escaladores, combinando competiciones en diversos rocódromos, actividades de carácter comunitario y diferentes concursos digitales para descubrir a los nuevos talentos del continente.

En el caso español, el programa se ha ejecutado en colaboración con Sharma Climbing y ha definido los representantes nacionales en las pruebas celebradas el pasado 6 de junio.

La competición ha coronado al barcelonés Cedric Milles, de 23 años, y a Cecilia Zaniboni, de 29 años, nacida en Ferrara (Italia) y residente entre Turín y Barcelona; así como a los madrileños Aitor Martínez, de 23 años y vecino de Alcalá de Henares (Madrid), y Alba Martínez, de 19 años y residente en Móstoles (Madrid).

Los atletas españoles competirán en la capital británica frente a una selección de los mejores escaladores europeos, en una cita cuyos ganadores se repartirán un premio total de 24.000 euros.

El festival, que combina la vertiente deportiva con una propuesta cultural y musical, albergará una competición de élite en la modalidad de 'Deep Water Solo', además de diversos talleres con deportistas profesionales, experiencias de escalada en directo y actividades de entretenimiento.

Esta edición del festival de verano se traslada a un nuevo emplazamiento más amplio en Royal Victoria Docks tras el precedente del año 2024 en Canary Wharf, donde se registró una asistencia de cerca de 15.000 personas en un fin de semana.