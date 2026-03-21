Da Costa lidera el doblete de Jaguar en el Gran Premio de Madrid de Fórmula E

El piloto Antonio Félix da Costa celebra su triunfo en el Gran Premio de Madrid del Mundial de Fórmula 3 2026 - Eric Alonso / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto Antonio Félix da Costa, del equipo Jaguar TCS Racing, se proclamó ganador del Gran Premio de Madrid, sexta cita del Campeonato del Mundo de Fórmula E disputada en el Circuito del Jarama, por delante de su compañero, el neozelandés Mitch Evans, y del alemán Pascal Wehrlein (Porsche).

Con la presencia del rey Felipe VI en el palco del trazado madrileño, que abarrotó sus gradas para presenciar la primera carrera de este campeonato en la capital, Da Costa remontó desde la tercera plaza para hacerse con el triunfo en una carrera donde el español Pepe Martí (Cupra Kiro) llegó a estar en cabeza antes de acabar en la novena posición.

Da Costa esperó a las vueltas finales para usar el 'Modo Ataque' y aumentar sus opciones de triunfo en una dura pugna con el británico Dan Ticktum (Cupra Kiro), su compañero en Jaguar Mitch Evans y el alemán Pascal Wehrlein tras colocarse líder en la vuelta 16 mientras los demás entraban en 'boxes', aunque vio como le superaban por momentos el alemán Maximilian Guenther (DS Penske).

Evans fue capaz de superar a Ticktum y se lanzó a pelearle el triunfo a Da Costa, y aunque pareció tenerla al alcance, no pudo contener el mejor final del portugués, que selló su segunda victoria consecutiva con su nuevo equipo, mientras que Wehrlein le arrebataba finalmente el podio al británico para liderar el Mundial con once puntos de ventaja sobre el suizo Edoardo Mortara (Mahindra), que fue quinto en el Jarama.