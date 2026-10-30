El Dakar 2027 saldrá de Portugal y discurrirá por Marruecos

Archivo - Detalle del touareg que se entrega al ganador del Rally Dakar - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La edición 2027 del Rally Dakar, que se celebrará del 9 al 23 de enero, tendrá su salida en Portugal y discurrirá en su práctica totalidad por Marruecos, según confirmaron este viernes los organizadores del 'raid'.

La carrera tuvo que cambiar su recorrido por Arabia Saudí "ante un contexto delicado que ha llevado a su traslado excepcional", y ahora "se beneficia de una forma de solidaridad heredada de su historia, especialmente por parte de Portugal y Marruecos, que han aceptado abrir de nuevo sus territorios a la prueba". De todos modos, la cita reiteró que volverá en 2028 al escenario de los últimos siete años.

Ahora, la caravana del 'raid' tendrá su salida desde Loulé-Faro, en el Algarve portugués, el cual acogerá el prólogo y la primera especial, antes de poner rumbo a Marruecos, que acogerá el resto de la prueba, con once etapas desde el norte hasta su extremo sur y con una jornada de descanso en Agadir. La carrera pasará por seis vivacs diferentes en un recorrido total de 7.824 kilómetros, de los cuales 4.341 km serán de especiales.

ASO, organizadora del Rally Dakar, recalcó que "los vínculos establecidos desde hace tiempo con estos países se han mantenido gracias a la gran comunidad del 'rally-raid', que ha seguido reuniéndose allí, especialmente para las fechas del W2RC celebradas en los últimos años".

En este sentido, celebró que Portugal haya vuelto "a ponerse de relieve durante las tres últimas temporadas" en los rallys gracias al trabajo del ACP (Automóvil Club de Portugal), organizador el pasado mes de abril del segundo evento del Campeonato del Mundo de Rally-Raid, que finalizó en Loulé-Faro, en el Algarve.

Precisamente, este lugar será el escenario de la salida de la 49ª edición del Rally Dakar, que entonces pondrá rumbo a Marruecos, "aliado histórico de la carrera" y un país que "siempre ha destacado por la calidad de sus desiertos, que convierten este vasto territorio, todavía lleno de sorpresas, en un excelente terreno deportivo para el 'rally-raid'". "Acostumbrado a acoger eventos internacionales, Marruecos sabrá acompañar al Dakar para afrontar un nuevo desafío organizativo en el limitado tiempo disponible", añadieron los organizadores.

Las verificaciones administrativas y técnicas se llevarán a cabo en suelo portugués, del 6 al 8 de enero, y tras el prólogo del 9, se realizará una primera especial con salida y llegada en Loulé. La etapa continuará con un enlace hasta el embarque marítimo con destino a Nador, en Marruecos y la travesía se realizará durante la noche.

A la llegada a África el 11 de enero, los participantes se dirigirán en un enlace al primer vivac marroquí, en Bouarfa, y a partir de ahí la carrera descenderá inicialmente a lo largo de la cordillera del Atlas, "auténtica columna vertebral del Reino", pasando por Zagora y después por Agadir, donde la caravana hará una pausa de 24 horas.

Posteriormente, los participantes dejarán el Atlas para adentrarse en "los grandes y singulares desiertos" del extremo sur del país. Smara y, posteriormente, casi Dakhla, marcarán los puntos más alejados del mapa de la segunda semana, y desde allí, iniciarán su regreso hacia el norte, pasando de nuevo por Smara, antes de seguir el océano Atlántico y alcanzar Marrakech, su destino final.

"El itinerario, diseñado a partir de los conocimientos acumulados por los equipos de organización y de una serie de reconocimientos, responde a los estándares habituales del mayor 'rally-raid' de la temporada, con 4.341 kms de especiales, una cifra cercana al formato de las últimas ediciones", resaltó ASO.

La organización apuntó que "en el día a día, la mayoría de las especiales oscilarán entre los 350 y los 500 kms, una media considerable, que debe analizarse teniendo en cuenta las particularidades de los terrenos". "Los expertos saben que los desiertos de Marruecos se encuentran entre los más exigentes del mundo, tanto para pilotos y copilotos como para sus máquinas", detalló.

"La 49ª edición del Dakar mantendrá los estándares deportivos que siempre lo han convertido en el 'rally-raid' más exigente. A pesar del reducido plazo con el que hemos tenido que trabajar, hemos diseñado un auténtico Dakar", expresó David Castera, director del rally.

El expiloto francés subrayó que el correr en Marruecos les permite "ir mucho más allá de los formatos ya propuestos en el país". "Los participantes descubrirán el Reino de un extremo a otro. Exploraremos todas sus singularidades a través de un recorrido de una envergadura sin precedentes. También aquí, la experiencia del país en la organización de grandes eventos internacionales, así como la calidad de sus infraestructuras, serán fundamentales para permitirnos ofrecer a todos un Dakar de primer nivel", admitió.

"Desde ahora, agradecemos la fidelidad de los participantes, que están eligiendo mayoritariamente acompañarnos en esta nueva aventura (350 inscritos ya hasta la fecha). También podrán contar con el apoyo de los medios de comunicación y de nuestros socios, que reafirman su compromiso a nuestro lado en estas circunstancias excepcionales. La aventura continúa, al igual que los preparativos para la histórica celebración de la 50ª edición en Arabia Saudí", sentenció.