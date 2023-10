Damián Quintero y María Torres pelearán por el oro en el Mundial de Karate

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los españoles Damián Quintero, en la modalidad de kata, y María Torres, en kumite +68 kilos, se clasificaron este martes para sus respectivas finales en el Campeonato del Mundo de Karate que se está celebrando en Budapest, mientras que Paola García e Isabel Nieto.

El malagueño, medalla de plata en Tokyo 2020 y actual subcampeón mundial, volverá a estar de nuevo en otra final tras quedar primero en su grupo. Será su cuarta final consecutiva y va en busca de una presea dorada que no ha conseguido todavía a pesar de sus 127 medallas, 88 de ellas internacionales y 39 nacionales. Enfrente estará el turco Ali Sofuoglu, bronce olímpico.

Quintero recibió un 41,9 en la primera ronda con el kata 'Kururunfa', la cual solo fue inferior a los 42,5 de italiano Mattia Busato, subcampeón continental. En la segunda ronda, con el kata 'Suparinpei', obtuvo 43,2 puntos, siendo el líder de dicha ronda. Finalmente, Quintero venció el grupo con 43,1 puntos gracias al 'Anan dai', y Sofuoglu lideró el suyo con 43,5 por 'Gojushiho sai', superando al número uno del ranking, el japonés Kakeru Nishiyama.

En la categoría femenina también habrá opciones de medalla con Paola García de 17 años y actual campeona de Europa, que en su debut mundialista buscará el bronce ante la estadounidense Sakura Kokumai. La extremeña quedó fuera de la final cuando en la tercera ronda ejecutó 'Papuren' y recibió 41,8 puntos.

Además, también hubo buenas noticias en kumite donde la malagueña María Torres peleará igualmente por la medalla de oro en la categoría de +68 kilos y sumar su segunda presea dorada mundialista tras la lograda en 2021 en Dubai.

La andaluza empezó con dos trabajadas victoria ante la polaca Daniszewska y la belga Mullolo, ambas por decisión arbitral, mientras que luego derrotó por un claro 3-1 a la italiana Ferracuti y se metió en la final tras imponerse a la kazaja Berultseva con la que empató (4-4). Su rival por el oro será la japonesa Saito.

No tuvo tanta suerte Babacar Seck, actualmente el número 1 del mundo en +84 kilos, que cayó en los cuartos de final ante el iraní Ganjzadeh (5-3) y no pudo entrar en la repesca, mientras que Isabel Nieto, en -68 kilos, se mostró arrolladora en las eliminatorias, pero perdió en cuartos ante la suiza Quirici y finalmente peleará por el bronce tras dejar fuera en la repesca a la venezolana Cuervo. Joan Just, en -84 kg, fue eliminado en primera ronda por el kazajo Yuldashev.