Dani Arce y Alejandro Quijada pasan a la final de 3.000 obstáculos en el Europeo y Paula Sevilla a la de 400 lisos

Archivo - Paula Sevilla, durante una competición. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los españoles Dani Arce y Alejandro Quijada se han clasificado este jueves para la final masculina de los 3.000 metros obstáculos en el Campeonato de Europa de atletismo al aire libre, que se está disputando en Birmingham (Inglaterra), y su compatriota Paula Sevilla ha accedido a la final femenina en los 400 metros lisos.

Durante la cuarta sesión matinal de este certamen, la manchega Paula Sevilla logró su billete de finalista tras acabar tercera en la última 'semi', avanzando por tiempos. En su carrera se mantuvo siempre en la pelea por las cuatro primeras posiciones y, en los últimos 100 metros, sostuvo el ritmo para detener el crono en 50.21, nueva marca personal.

El registro significó la segunda mejor marca española de todos los tiempos y la mejor de una española en un Europeo, mejorando los 51.12 que instantes antes había conseguido Blanca Hervás, quien mejoró a su vez los 51.38 de Indira Terrero en la edición de Zúrich 2014; eso sí, Hervás no se metió en la final pese a haber hecho ese buen tiempo.

Otra noticia positiva para el equipo de España llegó en semifinales masculinas de 3.000 metros obstáculos, con pleno español rumbo a la final. En la suya, Arce terminó líder con un tiempo de 8:34.47 después de alcanzar al polaco Maciej Megier, que había impulsado la prueba; y en su 'semi', Quijada no asumió riesgos y controló su posición durante la última vuelta hasta terminar séptimo con un registro de 8:36.92.

Respecto a los 800 metros femeninos, la catalana Marta Mitjans no pudo acceder a la carrera por las medallas tras terminar su semifinal en el sexto puesto (1:59.91) y la madrileña Rocío Arroyo tampoco lo consiguió tras finalizar la suya en el octavo puesto (1:59.32).

Luego en las series de 200 metros masculinos, el debutante Oriol Sánchez sufrió molestias físicas antes incluso de iniciar su carrera y, a la salida de la curva, constató sus problemas en un gemelo; pese a ello, consiguió alcanzar la meta con una marca de 28.37.

En la clasificación del salto de altura femenino, Una Stancev se quedó en 1,88 m y no pasó a la final por no superar el listón de 1,91 que otorgaba el billete directo. Hasta ese momento había superado a la primera el 1,75, el 1,80, el 1,84 y el 1,88; sin nulos, mantuvo opción de avanzar de ronda, pero acabó decimosexta y entraban 15 atletas.

Por último, en la clasificación de la jabalina masculina, Manu Quijera concluyó en la undécima posición (77,40 m) del Grupo A y no estará en la final. Empezó su concurso con ese lanzamiento de 77,40 y posteriormente alcanzó 76,49 en el segundo tiro y 76,76 en el tercero.