Llopis falla en semifinales a su búsqueda del oro Europeo

Quique Llopis, semifinales Europeo 2026 - RFEA | SPORTMEDIA

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El atleta español Quique Llopis no pasó de semifinales este miércoles en los 110 metros vallas del Europeo que se está disputando en Birmingham (Inglaterra), al igual que Asier Martínez, mientras que Jaël Bestué avanzó a la final del 200.

La jornada vespertina en el Alexander Stadium fue una gran decepción para los intereses españoles, que tenían sobre todo en Llopis una muy buena baza para añadir otra medalla a la lograda el martes por Marta García, plata en 5.000 metros.

Vigente subcampeón de Europa y, este mismo año, también del mundo en pista corta, Llopis firmó una mala carrera (13.47) y ni siquiera se aprovechó de la caída del belga Elie Bacari cuando iba primero. El valenciano, de menos a más esta campaña tras problemas físicos, quedó tercero en la segunda semifinal y fuera de combate, ya que los tiempos de la primera habían sido mejores.

De ahí, esperaban en las 'sillas calientes' el belga Zeno van Neygen y el español Asier Martínez. El navarro, campeón de Europa en Múnich 2022 y bronce en el mundial de Eugene ese mismo año, tuvo también un mal día (13.45), y tras la tercera 'semi', la más rápida, confirmó su adiós a la opción de pelear por las medallas. El polaco Jakub Szymanski y el británico Samuel Bennett fueron los mejores.

La representación española este miércoles por la tarde siguió con las semifinales del 200, donde Bestué, segundo puesto y 22.69, se metió en su segunda final europea consecutiva, tras ser séptima en Roma hace dos años. Esperança Cladera, lesionada en los últimos metros, fue octava, y Alba Borrero, séptima en su debut europeo.

"Para mí es un objetivo cumplido. He tenido buenas sensaciones, creo que en los metros finales puedo dar más, generar más velocidad y conservarla hasta el final. Tengo muchas ganas y pase lo que pase mañana voy a estar muy orgullosa, estoy muy contenta con mi temporada. A disfrutar y darlo todo", dijo en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).