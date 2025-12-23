Daniel Milagros: "Estar en los Juegos es un sueño, llevando sólo dos años he llegado muy alto"

1038405.1.260.149.20251223134623 El patinador español Daniel Milagros patina en la pista del Estadio Riyadh Air Metropolitano - OSCAR J.BARROSO/AFP7/EUROPA PRESS

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El patinador español Daniel Milagros tiene claro que es "un sueño y algo increíble" el que vaya a participar el próximo mes de febrero en Milán (Italia) en sus primeros Juegos Olímpicos de Invierno y después de llevar en la modalidad de velocidad sobre hielo muy poco tiempo y con la mirada más puesta en la cita de 2030.

"Para mí es un sueño estar en los Juegos Olímpicos, es algo increíble que la verdad que nunca había pensado que podía llegar a conseguir porque en un principio mi deporte siempre ha sido el patinaje de velocidad sobre ruedas, que no es olímpico por desgracia y no fue hasta hace dos años que me propusieron empezar con el proyecto y un poco enfocado a llegar a los Juegos", señaló Milagros a los medios tras patinar en la pista instalada por el Atlético de Madrid en el Estadio Riyadh Air Metropolitano y que es la más grande de Europa.

El navarro, que competirá en los 1.000 metros, recordó que el objetivo olímpico le había parecido "siempre algo supercomplicado", pero que "el haber llevado tanto tiempo practicando deporte, aunque haya sido con ruedas", le ha permitido "poder llegar un 'poquito' más rápido de lo normal a estar ahí". "Y bueno, gracias también a lo que es todo el 'staff', la federación y todos mis compañeros, obviamente Nil (Llop). He podido llegar y para mí es algo increíble, la verdad", admitió.

Ahora, "de momento", está "asimilándolo un poco" y no ha pensado en mucho más. "Al principio no me lo creía mucho. Ahora, después de que haya sido oficial y de hacer actos como este y ver todas las felicitaciones de la gente, ya empiezo a ver que esto es real y que el 11 de febrero va a llegar", comentó.

"Estoy con ganas de afrontar los 49 días que me quedan, si no me equivoco. Entrenar al máximo, poder hacer el mejor papel que pueda y sin olvidar que esta es una oportunidad para poder seguir y llegar a otro ciclo olímpico, que creo que es un poco lo que podría ser mi objetivo, ya que al final llevando sólo dos años he llegado muy alto. Aún puedo llegar más y dar mi mejor versión", añadió al respecto.

Milagros advirtió que el entrenamiento que ha llevado y lleva "es muy duro". "Este último año hemos intentado hacer todo lo posible por llegar a nuestra mejor versión. Este año nos tocó irnos a Andorra a hacer muchas horas de bici en altura y creo que eso ha sido un poco lo más duro. Y, luego, el trabajo de gimnasio fuera de la pista, porque así como en otros deportes quizás el trabajo es más específico, nosotros tenemos ese hándicap de que no siempre tenemos una pista de hielo. En España no tenemos ninguna y siempre tenemos que estar fuera".

"Ahora, por ejemplo, que estamos aquí en España, el entrenamiento que hacemos tiene que ser todo lo que llamamos 'off-skate', que es trabajo con zapatillas, de gimnasio, bici, y un poco buscándonos la vida para luego poder estar en el mejor estado de forma en las competiciones", agregó el navarro.

"ME ADAPTO MUY RÁPIDO A LOS DEPORTES"

Este recordó que el patinaje de velocidad sobre hielo "no es un deporte muy popular en España" y que él llegó a practicarlo gracias a Nil Llop y la Federación Catalana, entrando "en un proyecto que ya estaba iniciado". "Me adapto muy rápido a los deportes y he practicado a lo largo de mi vida muchos como baloncesto, fútbol o balonmano. Mi preparador físico vio que podía tener proyección y que ya había un proyecto, y me inicié", indicó.

"Enseguida mejoré mucho, hice las mínimas de la que era mi categoría entonces, neo-senior, y la federación confió en mí al año siguiente para estar toda la temporada entrenando fuera y creo que eso es lo que ha hecho que esa oportunidad haya podido crecer tan rápido", aseguró Milagros, subcampeón del mundo de patinaje sobre ruedas y que competirá en los 1.000 metros olímpicos el 11 de febrero.

Antes de eso y después de descansar "cuatro días" porque lleva "sin parar desde agosto", han vuelto a retomar los entrenamientos, notando ya "las agujetas". "Ahora lo que planteamos es primero unos días en España haciendo mucha bici, gimnasio, 'off-skate', y luego el día 4 de enero ya viajamos a Polonia y estamos ahí una semana preparando el Campeonato de Europa. De ahí, a Inzell (Austria), que tenemos la quinta prueba de la Copa del Mundo, que es clasificatoria para el Mundial y que me sirve para mantener el nivel competitivo. Luego viajamos a Milán para los Juegos", sentenció.