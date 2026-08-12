Daniela Picó y Alba Bautista, en el top 25 provisional del Mundial de rítmica tras hacer aro y pelota

Archivo - Daniela Picó, durante una competición. - Europa Press/Contacto/Filippo Tomasi - Archivo

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las españolas Daniela Picó y Alba Bautista se han situado este miércoles en el top 25 provisional del All-Around en el 42º Campeonato del Mundo de gimnasia rítmica, que se está disputando en Fráncfort (Alemania), tras haber realizado sus respectivas rotaciones en aro y en pelota.

En las instalaciones del Festhalle, Picó empezó su actuación desde el Grupo B de gimnastas y obtuvo con el aro 26.950 puntos, a razón de 7.850 en su ejecución, 7.600 en su habilidad artística y 11.500 de coeficiente de dificultad. Luego logró con la pelota 26.000 puntos, a tenor de 7.400 en ejecución, 7.500 en habilidad y 11.100 de dificultad.

Por su parte, desde el Grupo C, Bautista recibió con el aro 26.650 puntos, a razón de 7.250 en ejecución, 7.700 en habilidad y 11.700 de dificultad. Más tarde, consiguió con la pelota 24.950 puntos, a tenor de 6.900 en ejecución, 7.650 en habilidad y 10.400 de dificultad.