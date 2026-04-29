Decathlon abre este miércoles una nueva tienda en Córdoba

El equipo de trabajadores de la nueva tienda de Decathlon en Córdoba - DECATHLON

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

'Decathlon', la marca multideporte mundial, abrirá este miércoles Córdoba una nueva tienda, situada en la Calle Concepción, 6, en pleno centro de la ciudad y una de las vías comerciales de referencia de la ciudad.

Según informó la compañía en nota de prensa, la apertura, que coincide con los días previos a las Cruces de Mayo, una de las celebraciones más emblemáticas de Córdoba, "refuerza el objetivo de la compañía de hacer más accesible el deporte a todos los que lo disfrutan".

Con esta inauguración, 'Decathlon' amplía su presencia en la región, al sumar tres establecimientos en la provincia de Córdoba y alcanzar las 24 tiendas en Andalucía, por lo que "refuerza su compromiso con el desarrollo del ecosistema deportivo de la comunidad andaluza".

Con 470 m2 destinados a la venta, distribuidos en dos plantas, el nuevo establecimiento ofrece una experiencia de compra cercana, personalizada e innovadora, centrándose en disciplinas con mayor arraigo en la zona como el 'running', fútbol, natación, deportes de montaña, pádel y 'fitness'.

Además, cuenta con una cuidada selección de accesorios pensada para responder a las necesidades de los deportistas en su día a día, y ofrece también servicios que facilitan una compra más ágil y cómoda, como el servicio de 'Clica y Recoge en 1 hora', que permite la compra online y la recogida en tienda de forma rápida, además de servicios circulares como 'Segunda Vida' y taller de 'Reparación y Mantenimiento', con el objetivo de alargar la vida útil del material deportivo en desuso y reforzar con ello la apuesta de la compañía por la accesibilidad y la circularidad.

Por otro lado, para minimizar el impacto ambiental del espacio, la tienda integra soluciones de alta eficiencia energética, equipos de climatización de bajo consumo y sistemas de ahorro hídrico, entre otras medidas.

El equipo de 'Decathlon City Córdoba' está formado por 11 colaboradores apasionados por el deporte, de los cuales ocho son nuevas incorporaciones, preparados para acompañar a los clientes y ofrecer asesoramiento personalizado en cada disciplina.

"Queremos que esta nueva tienda sea un punto de encuentro para la comunidad de Córdoba. Empezamos con la ilusión de estar más cerca de los deportistas, con un equipo apasionado y soluciones a medida para que cada cordobés disfrute aún más de su actividad preferida", apunta Nerea Pérez, directora de 'Decathlon City Córdoba', cuyo horario habitual de apertura será de lunes a sábado, de 10.00 a 21.00 horas, y domingos aperturables de 09.00 a 21.00.

Y para celebrar la inauguración, 'Decathlon' ha organizado una activación especial de la mano del tenista y creador de contenido cordobés Cisco García, a partir de las 17.15 horas. La actividad consistirá en una ruleta que pondrá a prueba a los participantes en retos vinculados al tenis, además de un desafío de preguntas rápidas sobre esta misma disciplina. Quienes superen estas pruebas, podrán obtener tarjetas regalo de 10 euros, válidas exclusivamente para utilizar el mismo día en tienda, hasta agotar existencias.

Por otro lado, y de manera independiente a los premios que se consigan en la ruleta, por ser miembro 'Decathlon', los 200 primeros clientes en realizar una compra podrán llevarse un regalo.