Decathlon activa su 'Black Friday' con equipamiento de montaña, nieve y 'running' para todos los niveles

Archivo - Imagen promocional de Dectahlon - DECATHLON - Archivo

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva Decathlon ha lanzado este lunes su campaña de 'Black Friday', que estará activa hasta el próximo 1 de diciembre con una amplia selección de productos diseñada para deportistas de todos los perfiles, edades y niveles que busquen renovar su material, iniciarse en una nueva disciplina o adelantarse a sus próximas aventuras en cualquier época del año.

Para quienes disfrutan de las actividades al aire libre y el frío, la firma ha reunido opciones de equipamiento de montaña que abarcan desde prendas técnicas y calzado para afrontar bajas temperaturas hasta accesorios para organizar escapadas en la naturaleza, entre los que figuran la chaqueta Simond, la parka Quechua NH500, la chaqueta tres en uno Quechua, las botas 'après-ski' Quechua, el saco de dormir Simond o la tienda Quechua Familiar, a los que se suman propuestas para la nieve como las gafas de esquí y 'snowboard' Quechua G500i, aptas tanto para niños como para adultos.

Los aficionados al 'running' también cuentan con un espacio propio en esta selección con prendas y accesorios de la marca KIPRUN pensados tanto para los entrenamientos diarios como para las salidas por montaña, con artículos como la chaqueta cálida y la camiseta térmica KIPRUN, las KIPRUN Kipstorm Challenger o el Garmin Forerunner 165 para prepararse ante nuevos retos deportivos.

Pensando en quienes prefieren anticiparse a los próximos planes en el mar, la compañía ha incluido material específico para los deportes acuáticos, con alternativas tanto para los aficionados al surf, mediante el traje de surf 500, como para quienes optan por recorrer la costa sobre una tabla de 'paddle surf' con la Tabla Convertible 100.

Más allá de las disciplinas al aire libre, la oferta de Decathlon incorpora alternativas para entrenar desde casa, mantenerse activo o compartir la afición deportiva con los más pequeños, entre las que se encuentran una 'kettlebell' de doce kilos, el patinete 'freestyle' MF540 y la canasta de baloncesto K900.

Con esta selección disponible hasta principios de diciembre, la cadena multiespecialista --que opera desde 1976 y suma más de 1.900 tiendas y 100.000 colaboradores en todo el mundo-- busca facilitar el acceso al deporte y ofrecer oportunidades para renovar el equipamiento en cualquier momento del año.