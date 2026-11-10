Decathlon aúna rendimiento técnico y diseño urbano en su nueva colección de otoño-invierno. - DECATHLON

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía de distribución deportiva Decathlon ha presentado, a través de sus marcas especializadas Quechua, Btwin y Kiprun, sus nuevas colecciones de prendas concebidas para aunar las prestaciones técnicas de las actividades al aire libre con la estética urbana 'gorpcore' para afrontar la temporada de otoño e invierno.

Decathlon ha planteado esta iniciativa con el propósito de animar a los usuarios que se desplazan a diario por la ciudad y a los aficionados a las actividades en la naturaleza a emplear un único estilo para toda la temporada.

Las prendas han sido concebidas para adaptarse tanto a los trayectos cotidianos de la rutina matinal y los paseos urbanos como a los recorridos por pistas forestales o los planes de ocio nocturno.

En el apartado visual, la colección ha incorporado detalles de confección orientados a integrarse en los entornos urbanos actuales. La gama cromática incluye tonos amarillo verdoso concebidos para aportar luminosidad, así como detalles en azul eléctrico destinados a diferenciarse de las prendas tradicionales del día a día, combinados con tejidos de punto grueso pensados para brindar textura y comodidad.

En cuanto al equipamiento específico para combatir el frío y la humedad, la firma ha incluido el forro polar de senderismo Quechua, elaborado con un tejido cálido de textura especial y disponible también en formato de chaleco sin mangas.

A esta pieza se suma la camiseta térmica de la misma línea, desarrollada sin costuras para actuar a modo de segunda piel ligera y facilitar la regulación de la temperatura corporal.Por último, el catálogo ha incorporado soluciones dirigidas a hacer frente a situaciones meteorológicas adversas y de baja visibilidad.

Entre estos elementos figuran la chaqueta impermeable Btwin, diseñada para la protección completa contra la lluvia e integrada con detalles de alta visibilidad para mejorar la seguridad del usuario, y la luz Kiprun Run Light, que cuenta con un alcance de hasta 20 metros para carreras realizadas al anochecer.