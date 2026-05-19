Decathlon celebra una nueva edición de sus Camping Experience en Terrassa

Decathlon ha celebrado una nueva edición de sus Camping Experience en Terrassa. - DECATHLON

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

La empresa de distribución de material deportivo Decathlon ha transformado este pasado sábado 16 de mayo Terrassa en el epicentro de la aventura outdoor con una nueva edición de su Camping Experience, una jornada experiencial pensada para acercar el espíritu del deporte al aire libre y las novedades de camping a todos los amantes de la aventura.

Inspirado en el espíritu del camping, el evento ha girado alrededor de una gran carpa central que funcionó como punto de encuentro y puerta de acceso a todas las actividades. Cada espacio invitó al público a descubrir la colección de camping de la marca, probar retos, vivir nuevas experiencias y salir de su zona de confort.

A lo largo de la jornada, los asistentes pudieron participar en sesiones de wellness y fitness, pusieron a prueba su equilibrio en slackline, desafiaron las olas en el simulador de surf o recorrieron un circuito de mountain bike con las últimas novedades de Decathlon.

Además, la cita de Terrassa fue uno de los dos eventos XL que organizará este año por la compañía, con música en directo, food trucks, actividades familiares, sorteos, giveaways y dinámicas participativas durante todo el día. Deporte, naturaleza, comunidad, música y aventura: todo reunido en una experiencia diseñada para celebrar el verano al más puro estilo Decathlon.