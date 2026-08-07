Decathlon desembarca en Fuerteventura y suma su octava tienda en Canarias - DECATHLON

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La marca multideporte Decathlon inauguró el jueves su primera tienda en Fuerteventura, un nuevo establecimiento situado en el centro comercial Las Rotondas de Puerto del Rosario, una de las zonas comerciales más destacadas de la isla, y que supone el octavo en las Islas Canarias.

Para celebrar este hito, los 300 primeros clientes con cuenta Decathlon que realizaron una compra en esta nueva tienda recibieron un regalo. Además, durante la primera semana todas las personas que compren y se identifiquen recibirán el doble de puntos.

Con la apertura de este establecimiento de más de 500 metros cuadrados de superficie bajo el formato Decathlon City, la compañía alcanza las ocho tiendas en Canarias y consolida su posición como referente dentro del ecosistema deportivo del archipiélago.

Su ubicación estratégica, muy próxima al aeropuerto y al puerto, facilita el acceso al equipamiento deportivo tanto a los residentes locales como a los miles de visitantes que viajan a la isla en busca de experiencias deportivas en un entorno privilegiado. El horario de apertura es de lunes a sábado, de 10.00 a 22.00 horas, y festivos aperturables.

La oferta del nuevo espacio está muy conectada con el entorno de la isla: desde deportes acuáticos y de deslizamiento para los amantes del mar y el viento hasta disciplinas como la montaña o el running para disfrutar de los paisajes volcánicos. Así como otras disciplinas con gran arraigo en la isla como el fútbol y el fitness.

Además, la tienda incorpora la nueva imagen de la compañía, que incluye también una mejora integral de la experiencia del cliente y un salto cualitativo en la digitalización física, como la implementación de etiquetas electrónicas en los lineales del establecimiento.

El equipo de Decathlon City Fuerteventura está formado por 14 colaboradores apasionados del deporte y comprometidos con ofrecer un asesoramiento cercano y personalizado a los deportistas locales y visitantes. En este sentido, la compañía apuesta por la formación continua como pilar clave de su modelo de gestión de personas, fomentando el desarrollo de habilidades y la adquisición de competencias que les permitan progresar dentro de la empresa.

La directora del nuevo establecimiento, Luna López Azorín, mostró su ilusión por participar en la apertura de la primera tienda en una isla "que lleva el deporte y la naturaleza en su ADN". "Los vecinos y vecinas de Fuerteventura merecían contar con un espacio de referencia para sus deportistas. Nuestro compromiso es ser un punto de encuentro y un motor de vida saludable para la comunidad majorera. En este sentido, contamos con un equipo que ofrecerá soluciones personalizadas para que cada deportista disfrute de su deporte favorito en un enclave natural único", afirmó.

Decathlon lleva años apostando por la economía circular dentro de su modelo de negocio, con el objetivo de promover la accesibilidad y ofrecer opciones con menor impacto medioambiental como alternativa a la propiedad. La tienda de Fuerteventura cuenta con el servicio de alquiler por días de paddle surf, una iniciativa que permite disfrutar de este deporte de forma cómoda y flexible.

Por otro lado, el establecimiento potencia la experiencia omnicanal permitiendo al usuario realizar su compra de entre toda la oferta online de la compañía y elegir la recogida en unas horas en tienda mediante el servicio 'Clica y Recoge'. Esta integración garantiza la totalidad de las referencias de Decathlon, combinando la inmediatez del comercio físico con la amplitud de su propuesta online.