Decathlon impulsa su modelo de alquiler con recogida en una hora para bicis infantiles.

Publicado: jueves, 25 septiembre 2025 14:09

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Decathlon, la marca deportiva mundial multiespecialista, ha puesto en marcha una nueva modalidad de su servicio de alquiler por suscripción 'Click&Recoge en 1 hora' para bicicletas infantiles, concebida para las familias que buscan comodidad, rapidez y flexibilidad e impulsar modelos circulares que alargan la vida útil de los productos.

Con el propósito de acompañar a los más pequeños en cada etapa de su desarrollo, Decathlon ha impulsado este modelo de alquiler. De media, un niño necesita cambiar de bicicleta aproximadamente cada 18 meses para adaptarse a su crecimiento. Esto significa que, entre los 3 y los 13 años, puede llegar a necesitar entre 6 y 7 bicicletas diferentes.

Además de facilitar el acceso a la bicicleta adecuada en cada etapa, este servicio garantiza la calidad y seguridad del producto. Todas las bicicletas infantiles pasan por una revisión completa, puesta a punto y certificación por parte de los técnicos especializados de Decathlon, asegurando su durabilidad y óptimo estado para cada nuevo usuario.

Asimismo, el servicio incluye seguro por daños y accidentes, así como una revisión de mantenimiento gratuita a los seis meses, ofreciendo una experiencia sin fricciones que combina lo mejor del canal digital con la recogida física exprés.

Con el alquiler por suscripción, Decathlon responde a una necesidad habitual de muchas familias: adaptarse a cada etapa y circunstancia sin complicaciones, ya sea por el crecimiento constante de los niños (y el reto que supone renovar su equipamiento deportivo), por periodos puntuales como las vacaciones o simplemente por la búsqueda de una opción más flexible.

Esta nueva modalidad digital, disponible en Península y Baleares, se suma al servicio de alquiler en tienda lanzado en 2023, ampliando así las opciones para acceder al ciclismo infantil.

"Este avance refleja nuestro compromiso por ofrecer soluciones más accesibles y adaptadas a las necesidades reales de las personas. En Decathlon seguimos trabajando para transformar el retail deportivo, incorporando propuestas más circulares, digitales y centradas en el usuario", afirmó Adrián Hervella, Chief Sustainability Officer de Decathlon España.

