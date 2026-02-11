Decathlon lanza su gama de chaquetas Forclaz de principiante a experto para la montaña y la ciudad. - DECATHLON

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La empresa de distribución de material deportivo Decathlon presenta su gama de chaquetas Forclaz NH100, NH500 y NH900, que evolucionan desde el nivel principiante al experto para amoldarse a los planes del hombre y la mujer en la montaña y la ciudad.

La chaqueta Forclaz NH100 es ligera, versátil y fácil de llevar, la aliada para estrenarse en la montaña y para los paseos urbanos con un toque aventurero. Pensada para rutas suaves, cafés con amigos o cualquier plan improvisado.

La Forclaz NH500 protege hasta -10°C y combina rendimiento y estilo. Ideal para escapadas más largas o días de ciudad con viento y lluvia, del trekking matutino al 'afterwork' sin perder confort ni actitud.

Y la NH900 ofrece un 'escudo' frente al frío extremo hasta temperaturas de -20°C y máxima impermeabilidad. Pensada para grandes aventuras y para esos días de invierno donde el aventurero quiere sentirse imbatible sin renunciar al estilo.