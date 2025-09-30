'Decathlon', nuevo proveedor oficial de las federaciones paralímpicas españolas

Imagen del equipo español que compitió en los Mundiales de Natación Paralímpica en Singapur - CPE

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

'Decathlon' ha alcanzado un acuerdo de colaboración por el que se convierte en el proveedor oficial de equipamiento deportivo de las federaciones paralímpicas españolas que representan a deportistas con discapacidad.

De este modo, la Federación Española de Deportes para Ciegos (FEDC), la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FEDDF), la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual (FEDDI), y la Federación Española de Deportes para Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido (FEDPC) tendrán ahora a la marca como distribuidor técnico y les facilitará el equipamiento deportivo.

Además, las equipaciones acompañarán a las selecciones de las federaciones en sus competiciones nacionales e internacionales, "a excepción de aquellas en las que la compra del material sea asumida por el Comité Paralímpico Español o por el Consejo Superior de Deportes", puntualizó 'Decathlon'.

En el caso de FEDDI, las equipaciones acordadas serán utilizadas de forma exclusiva para las competiciones organizadas por World Para Athletics y World Para Swimming, los entes rectores a nivel mundial del atletismo y la natación paralímpicas.

Las prendas han sido concebidas con el doble objetivo de garantizar el confort y adaptarse a las particularidades de cada práctica deportiva. Cada disciplina dispone de patrones específicos que favorecen la libertad de movimiento y ofrecen una respuesta técnica alineada con las exigencias de la competición.

"Estamos muy orgullosos de haber alcanzado este acuerdo con las principales federaciones deportivas de personas con discapacidad en España. Se trata de un paso firme hacia nuestro propósito de hacer que el deporte sea accesible para todas las personas, reafirmando nuestro compromiso de eliminar barreras y acompañar a los deportistas en el camino hacia sus objetivos", celebró Borja Sánchez, CEO de Decathlon España.