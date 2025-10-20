Decathlon presenta las botas impermeables para ir del campo a la ciudad. - DECATHLON

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La marca de material deportivo Decathlon presenta las botas impermeables, de líneas limpias y caña ancha para facilitar el ponérselas y quitárselas de una forma sencilla para las aventuras en la montaña o la ciudad durante esta temporada de otoño-invierno.

Diseñadas originalmente para la equitación, estas botas de Decathlon han conquistado la ciudad gracias a su relación calidad-precio y ese toque fácil que transforma cualquier 'look' de lluvia en un atuendo digno del estilo urbano.

Su silueta alta, puntera afilada y acabado brillante las convierten en un básico de armario tan funcional como estiloso que se pueden combinar con una gabardina clásica para la ciudad o incluso para un día en el campo.