Decathlon presenta su colección 'Summer 2026' con propuestas para todas las ocasiones del verano

Imagen de una mujer haciendo surf con un bañador de la colección 'Summer 2026' de Decathlon - DECATHLON

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

'Decathlon' ya está preparado para este verano que se avecina con 'Summer 2026', una colección de bañadores para mujeres que reúne propuestas para todas las ocasiones del verano, desde el surf al 'aquafitness', pasando por diseños para acompañar procesos de recuperación.

Para disfrutar al máximo de "días que empiezan tarde, planes con amigos que se alargan sin mirar el reloj, paseos sin rumbo, siestas en la playa y escapadas improvisadas", la marca de equipamiento deportivo ha preparado una propuesta que "mezcla diseño técnico, comodidad real y estética". "Porque este año la conversación no va de 'operación bikini' trata de sentirse cómoda dentro de cada cuerpo", advierte. "Porque si algo deja clara la colección 'Summer 2026' de 'Decathlon' es que el verano no necesita verse perfecto para sentirse increíble", añade.

Por este motivo, la idea principal y "sencilla" de 'Decathlon' es la de diseñar el bañador perfecto, aquel que "desaparece cuando te lo pones". Por eso la colección ha sido diseñada junto a mujeres reales que se mueven, viven y disfrutan el día a día, sin pensar en la foto perfecta, sino en todo lo que pasa entre medias como surfear, nadar, saltar, entrenar o pasar horas en remojo sin tener que recolocarte el bikini cada cinco minutos.

Así, la línea 'The Wave' apuesta "por quienes viven el agua en modo adrenalina: ajustes seguros, tejidos resistentes y diseños preparados para moverse contigo", mientras que 'The Flow' prefiere "la del verano lento, la desconexión y los baños que duran más de la cuenta", y para quienes convierten la piscina en rutina, "aparecen modelos pensados para aguantar cloro, largos y entrenamientos sin perder comodidad".

Entre las novedades de la colección hay una pieza especialmente importante que es el 'Aquakokoon', un bañador diseñado para mujeres que han pasado por un cáncer de mama y que busca algo bastante revolucionario como que el cuerpo vuelva a sentirse cómodo en el agua.

De este modo, la prenda parece por fuera un bañador más, pero incorpora detalles pensados para acompañar el cuerpo con suavidad como efecto segunda piel, patronaje que ayuda a cubrir cicatrices, compatibilidad con prótesis mamarias y una sujeción especialmente trabajada. "Queríamos un bañador que no estigmatizara y que tuviera el mismo aspecto que cualquier otro", explica al respecto Clémentine Ballanger, diseñadora del proyecto.

Decathlon tampoco se olvida de aquellos que practican durante el verano el 'aquafitness' acompaña esta tendencia con una línea 'wellness' que pone el foco en algo clave y bastante olvidado en los deportes acuáticos como es la sujeción "porque aunque el agua reduzca el impacto en rodillas o espalda, el pecho sigue necesitando soporte".