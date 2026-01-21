Decathlon presenta las 'KUIKMA Unrupt Pro', zapatillas de tenis diseñadas para resistir partido tras partido

Imagen de las zapatillas de tenis 'KUIKMA Unrupt Pro' de Decathlon - DECATHLON

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

'Decathlon' presenta las nuevas 'KUIKMA Unrupt Pro', unas zapatillas de tenis diseñadas para resistir partido tras partido y preparadas para los movimientos más exigentes, con suela 'RUBLAST', 'upper' reforzado que combinan durabilidad y rendimiento, amortiguación 'EVA' y refuerzos estratégicos que aseguran confort y estabilidad en cada desplazamiento.

Con este modelo, 'Decathlon' lanza "una zapatilla diseñada para acompañar a los jugadores desde el primer saque hasta el último punto de cada partido, ofreciendo durabilidad, estabilidad y confort en todos tus movimientos".

"Juega sin contenerte, ese es el mantra que guía el diseño de la 'Unrupt Pro', pensada para quienes quieren centrarse únicamente en el juego, sin preocuparse por el desgaste de sus zapatillas", detalló la compañía en nota de prensa.

Por este motivo y "para desarrollar un calzado que realmente aguante la intensidad de la competición", los equipos de 'KUIKMA' recorrieron Europa, visitando pistas en Francia, España, Italia, Alemania, Bélgica y Países Bajos con el objetivo de conocer a jugadores con desplazamientos de alto impacto, aquellos que ponen a prueba su calzado en cada deslizamiento y frenada. De estos encuentros surgió la 'Unrupt Pro', sometida a pruebas cortas y largas para garantizar su rendimiento y durabilidad en cualquier situación.

'Decathlon' subraya que la resistencia de la 'Unrupt Pro' "no es casualidad" ya que cada detalle ha sido pensado para soportar el desgaste en las zonas de mayor fricción, desde la suela hasta la parte superior del pie. La suela incorpora tecnología 'RUBLAST' y una arquitectura de doble densidad que "refuerza los puntos críticos, ralentizando la abrasión".

Esta protección se extiende al antepié y al tobillo, con refuerzos de goma, cordones ocultos y alta sujeción lateral, lo que permite a su usuario "afrontar frenadas agresivas y deslizamientos extremos sin comprometer el rendimiento ni su seguridad".

Además, la 'Unrupt Pro', cuyo precio es de 109,99 euros, combina comodidad y soporte adaptados a los movimientos específicos del tenis gracias a la integración de un refuerzo lateral de 'TPU', que "asegura estabilidad en los desplazamientos laterales", mientras que la mediasuela de 'EVA' "absorbe impactos y protege las articulaciones durante los intercambios más largos".

"En conjunto, la zapatilla funciona como una armadura flexible: sujeta el pie de forma segura, sin limitar la libertad de movimiento, permitiendo mantener la intensidad desde el primer hasta el último punto", remarcó 'Decathlon'.

"Con la 'Unrupt Pro' ofrecemos un aliado que te acompaña sin fallar. La hemos diseñado para jugadores que llevan su equipamiento al límite. El objetivo es simple: que lo único que se desgaste en la pista sea tu rival", apuntan desde el equipo de 'KUIKMA'