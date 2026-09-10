Decathlon refuerza su presencia en Barcelona con una nueva tienda en el barrio de Sants

Decathlon refuerza su presencia en Barcelona con una nueva tienda en el barrio de Sants.
Decathlon refuerza su presencia en Barcelona con una nueva tienda en el barrio de Sants. - DECATHLON
Europa Press Deportes
Publicado: jueves, 10 septiembre 2026 11:42
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   MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

   Decathlon, la marca multideporte mundial, abre las puertas de su nueva tienda en el barrio barcelonés de Sants el próximo 14 de septiembre, a las 17.00 horas, un nuevo espacio que estará ubicado en el carrer de Sants, uno de los ejes comerciales de referencia de Barcelona, para acercar aún más el deporte a todos los vecinos y visitantes de la Ciudad Condal.

   Para celebrar la inauguración, la compañía ofrecerá regalos a los clientes con cuenta Member Decathlon que realicen una compra, hasta agotar existencias. Además, Decathlon Runners ha preparado una jornada de entrenamiento que dará comienzo a las 19.15 horas y contará con un sorteo de diferentes premios para los participantes. Los asistentes que deseen apuntarse podrán hacerlo a través de la web de Eventos deportivos.

   Entre las disciplinas deportivas más destacadas del nuevo establecimiento se encuentran la natación, el running, los deportes de montaña, el fitness, el pádel y el fútbol, además de la nutrición deportiva.

   El horario de apertura de Decathlon City Sants será de 9.00 a 21.00 horas de lunes a sábado y de 12.00 a 20.00 horas los festivos aperturables.

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