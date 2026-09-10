Decathlon refuerza su presencia en Barcelona con una nueva tienda en el barrio de Sants. - DECATHLON

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Decathlon, la marca multideporte mundial, abre las puertas de su nueva tienda en el barrio barcelonés de Sants el próximo 14 de septiembre, a las 17.00 horas, un nuevo espacio que estará ubicado en el carrer de Sants, uno de los ejes comerciales de referencia de Barcelona, para acercar aún más el deporte a todos los vecinos y visitantes de la Ciudad Condal.

Para celebrar la inauguración, la compañía ofrecerá regalos a los clientes con cuenta Member Decathlon que realicen una compra, hasta agotar existencias. Además, Decathlon Runners ha preparado una jornada de entrenamiento que dará comienzo a las 19.15 horas y contará con un sorteo de diferentes premios para los participantes. Los asistentes que deseen apuntarse podrán hacerlo a través de la web de Eventos deportivos.

Entre las disciplinas deportivas más destacadas del nuevo establecimiento se encuentran la natación, el running, los deportes de montaña, el fitness, el pádel y el fútbol, además de la nutrición deportiva.

El horario de apertura de Decathlon City Sants será de 9.00 a 21.00 horas de lunes a sábado y de 12.00 a 20.00 horas los festivos aperturables.