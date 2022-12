. Desirée Vila recibe la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La atleta paralímpica Desirée Vila ha recibido este viernes la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo por haberse convertido en un referente de superación, resiliencia y visibilización de la discapacidad en los últimos años, según un comunicado del Consejo Superior de Deportes (CSD).

Este reconocimiento, entregado por el presidente del CSD, José Manuel Franco, se produce en el marco de la estrategia 'Iguales en el Deporte' del organismo y del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra en todo el mundo este sábado, 3 de diciembre.

"Esta vez elevamos la figura de Desirée Vila, a quien consideramos un referente deportivo y un ejemplo para toda la sociedad", subrayó Franco durante el evento de entrega del reconocimeinto celebrado en Madrid. "Con esta medalla estamos poniendo en valor lo que está haciendo para visibilizar la discapacidad", agregó.

Franco recalcó que Vila "le dio una segunda oportunidad al deporte después de una lesión que le cambió la vida para siempre". "Permutando la gimnasia por el atletismo; personificando el valor de la resiliencia; y demostrándonos a todos que lo único incurable son las ganas de vivir", destacó sobre la deportista.

Por su parte, Vila agradeció el reconocimiento y, en un emotivo discurso, confesó que "si nunca hubiese hecho gimnasia, quizás nunca hubiese tenido que pasar por todo" lo que ha pasado. "Pero el deporte me ha dado más que lo que me ha quitado. Me ha hecho vivir los mejores momentos de mi vida. Esta medalla va para todas las personas que ven su vida truncada en algún momento del camino, para aquellos que creen que su discapacidad supone una limitación a la hora de cumplir sus sueños: hay esperanza", manifestó.

Nacida en Gondomar (Pontevedra) en 1998, Desirée comenzó su carrera deportiva en 2012, año en el que se proclamó campeona de Galicia de gimnasia acrobática. Tres años más tarde, debido a las complicaciones en una lesión producida mientras entrenaba, perdió una pierna. Sin embargo, en 2017 comenzó a practicar atletismo y en 2018 se alzó Campeona de España en salto de longitud T63.

Desde entonces, se ha convertido en una de las principales especialistas del mundo en esta modalidad, en la que ha conseguido, entre otras, la Medalla de Bronce en el Europeo de Atletismo IPC de Bydgoszcz (Polonia) en 2021; y el diploma en los Juegos Paralímpicos de Tokio por una sexta posición.

Además de sus logros deportivos, en 2018 publicó el libro 'Lo único incurable son las ganas de vivir', en el que narra sus vivencias y cómo se adaptó a la nueva situación.