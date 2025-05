Diego García: "María Vasco es un referente de esfuerzo, constancia y excelencia"

El director deportivo de Madrid Marcha destaca la figura de la homenajeada el 1 de junio 25 años después de su bronce en Sydney 2000

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El marchador y director deportivo del Gran Premio Internacional Madrid Marcha Silbö Telecom, prueba de categoría 'Oro' del circuito mundial de marcha que se disputa el 1 de junio en la Gran Vía, destacó que la homenajeada María Vasco es un "referente de esfuerzo, constancia y excelencia".

En una entrevista al gabinete de comunicación del GPI Madrid Marcha Silbö Telecom, el marchador madrileño, de 29 años, destacó las novedades en esta cuarta edición, como el incremento de los premios económicos, la inclusión de una cuarta carrera y, sobre todo, la implementación a nivel mundial del llamado 'VAR de la marcha'.

La incorporación del sistema RWECS (Race Walking Electronic Control System), el llamado 'VAR de la marcha', es una tecnología pionera para la detección electrónica de irregularidades técnicas en la marcha atlética. Ha sido probada en competiciones menores en Barcelona y Tarragona, pero este domingo va a ser implementado, por primera vez, a nivel mundial.

Este dispositivo está basado en una serie de sensores, pesa menos de 15 gramos, es poco mayor que una moneda de 1 euro y se ata a los cordones de las zapatillas, tal y como explicó Javier Rosell, investigador de Ingeniería Biomédica y profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC).

"Uno de los grandes retos que afronta la marcha es la subjetividad en la evaluación técnica por parte de los jueces. El sistema RWECS, que ya ha sido testado en entornos controlados como competiciones en pista o eventos amateur, necesitaba dar el salto a una competición real con atletas profesionales. Y el GP Internacional Madrid Marcha Silbö Telecom ha decidido dar ese paso para convertirse en banco de pruebas internacional", explicó García.

La cuarta edición de Madrid Marcha reunirá en su próxima edición a algunos de los mejores marchadores y marchadoras del panorama internacional, con una destacada presencia de atletas olímpicos de los cinco continentes.

"Tenemos a 16 chinos que ahora mismo son líderes de los rankings mundiales. Hemos elegido a los mejores, que es siempre la filosofía de Madrid Marcha, y para ello no hay más que ver sus registros de 1:17 o 1:18 en 20km, que son tiempazos espectaculares", manifestó García Carrera.

La representación internacional se extiende igualmente a África, con la presencia del etíope Misgana Wakuma Fekansa, sexto en los pasados JJOO de París 2024, y a Oceanía con la participación del australiano Declan Tingay, otro marchador olímpico de gran proyección que fue undécimo en la cita olímpica celebrada en la capital francesa.

En Madrid Marcha se ha homenajeado a Jesús Ángel 'Chuso' García Bragado, que disputó ocho Juegos Olímpicos, y Álvaro Martín, tras completar con el oro olímpico en Paris 2024 la 'Triple Corona' de Europeo, Mundial y Juegos.

En esta edición la prueba reconocerá a la catalana María Vasco, primera atleta española que ganó medalla olímpica en atletismo, coincidiendo con el 25 aniversario del bronce que logró en los 20 kilómetros marcha de Sydney 2000.

"Nos hace muchísima ilusión reconocer a figuras como María Vasco; no solo por sus logros, sino por lo que representan para generaciones enteras. Es un referente de esfuerzo, de constancia y de excelencia. Nos hace mucha ilusión que vaya a recibir el galardón en plena Gran Vía de Madrid, así que será un momento muy especial tanto para ella como para nosotros", afirmó.

En cuanto a los favoritos, García Carrera prefiere mantener la cautela. "¿Una porra? Si me lo permites, y que quede por escrito, no quiero ni ser gafe ni perder la posibilidad. Si quieres te digo la de chicas. En chicos está todo abierto y yo no renuncio a nada. En cuanto a las chicas, estoy convencido de que el podio contará con al menos una o dos atletas chinas, y también con Alegna González, que atraviesa un gran momento de forma", explicó.

El marchador madrileño desta nombres propios como los del canadiense Evan Dunfee, quien ostentó el récord mundial de 35 kilómetros marcha hasta que fue destronado por el italiano Massimo Stano; así como los de los ganadores de las tres primeras ediciones de Madrid Marcha: el sueco Perseus Karlström, el italiano Francesco Fortunato y el japonés Toshikazu Yamanishi.

"Perseus ya ganó aquí y, aunque no pudo brillar en la última Copa de Europa, sin duda Madrid le motivará y querrá repetir triunfo. En cualquier caso, todos los participantes son referentes mundiales y vendrán muy motivados, así que la competencia será máxima. Queremos que la capital de España sea un punto de encuentro para la élite internacional, un escaparate de excelencia organizativa y también una plataforma para avanzar hacia el futuro del atletismo", concluyó el director deportivo del evento.