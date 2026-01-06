Domen Prevc, 'rey' de los Cuatro Trampolines

El esloveno Domen Prevc celebra su victoria en el Torneo Cuatro Trampolines 2025-2026 - Daniel Karmann/dpa

BISCHOFSHOFEN (AUSTRIA), 6 (PA Media/dpa/EP)

El esloveno Domen Prevc se adjudicó este martes su primer título del prestigioso Torneo de los Cuatro Trampolines de la Copa del Mundo de Saltos de Esquí después de ser el mejor con dos victorias y dos segundas posiciones y emular así la hazaña de su hermano.

Prevc confirmó que era uno de los favoritos a llevarse esta competición por ser el actual líder de la Copa del Mundo, un triunfo que afianza al deportista de 26 años como el claro candidato a ganar el oro olímpico el próximo mes de febrero en los Juegos de Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia). Su victoria se une a la que consiguió en los Cuatro Trampolines en 2016 su hermano mayor Peter, y también al gran momento de su hermana Nika, gran dominadora de la Copa del Mundo Femenina.

Domen Prevc comenzó los Cuatro Trampolines con sendos triunfos en las citas alemanas Oberstdorf y Garmisch-Partenkirchen, mientras que perdió su opción de hacer pleno en Innsbruck (Austria) donde fue superado por el japonés Ren Nikaido.

En la última prueba, celebrada este miércoles en la localidad austriaca de Bischofshofen, realizó dos saltos de 138 y 138,5 metros para sumar un total de 299,8 puntos, insuficientes para batir al local Daniel Tschofenig, vencedor de los Cuatro Trampolines y vigente campeón de la Copa del Mundo, que terminó con 303,9 puntos gracias a dos saltos de 137 y 140,5 metros.