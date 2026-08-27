Dos Santos y Russell baten los récords del mundo de 400 y 100 vallas en Zúrich

Alison dos Santos, récord del mundo en 400 metros vallas en Weltklasse Zürich - Europa Press/Contacto/Kjetil Waber

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El atleta brasileño Alison dos Santos y la estadounidense Masai Russell batieron este jueves los récords del mundo de 400 y 100 metros vallas durante la cita de la Diamond League de Zúrich (Suiza).

En la penúltima cita de la Liga de Diamante, a una semana de su final en Bruselas, la reunión suiza reventó con dos récords del mundo en una tarde para la historia. Dos Santos voló hasta el 45.80 con el que se impuso en la carrera de 400 metros vallas.

El campeón del mundo en 2022 dejó atrás a Karsten Warholm y se marchó en solitario hasta ese récord del mundo por 0.14, que borró la anterior plusmarca precisamente en manos del noruego desde los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

Menos de una hora después, Russell, quien ya había estado rozando el récord mundial, estableció una nueva mejor marca en los 100 metros vallas. La campeona olímpica paró el crono en 12.09, solo 0.03 mejor que la plusmarca que ostentaba la nigeriana Tobi Amusan, quien terminó segunda en la cita suiza.