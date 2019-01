Duane da Rocha deja la piscina: "Tengo menos ilusión"

Actualizado 17/01/2019 20:02:26 CET

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La nadadora española Duane da Rocha ha anunciado este jueves su retirada de las piscinas tras asegurar que tiene "menos ilusión" por la competición y que debe "empezar otra nueva etapa" fuera del agua.

"Es una decisión muy importante que llevo mucho tiempo pensando y finalmente dejo de nadar. Son muchos años en la natación y tengo menos ilusión. Me cuesta más ir a entrenar. Ahora me toca empezar otra aventura nueva", dijo Da Rocha en declaraciones a Canal Sur.

La nadadora nacida en Brasilia en 1988 y criada en Mijas desde los dos años, ha sido uno de los máximos exponentes de la natación nacional en la última década. En total, ha logrado siete medallas internacionales. Entre ellas, el oro en el Europeo de Berlín 2014 en los 200 metros espalda, con récord de España -todavía vigente- y el bronce mundialista en Estambul 2012 en la misma disciplina.

Preguntada por sus planes de futuro, Da Rocha dijo que está "organizando dos campus de natación para verano". "Quiero transmitir que este deporte es duro, pero se puede disfrutar. Me gustaría mostrar mi experiencia y enseñar que se puede trabajar por un objetivo grande", indicó la malagueña.

En cuanto a su carrera profesional, la ya exnadadora española dijo que pretende cambiar por completo. "Quiero prepararme para ser azafata de vuelo y tener la seguridad de un futuro laboral. Ahora es lo que me preocupa. Quiero centrarme en eso, llevo además las redes sociales de una marca de bañadores. No me quita tiempo, me gusta, y puedo centrarme en la natación", finalizó.