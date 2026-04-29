Ebury lucirá en la equipación de las selecciones españolas de Rugby XV - RFER

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Rugby (RFER) y Ebury han alcanzado un acuerdo de patrocinio por tres temporadas por el que la fintech global especializada en pagos internacionales e intercambio de divisas se incorporará como nuevo socio del rugby español y estará presente en la equipación oficial de las selecciones españolas de rugby XV.

En concreto, la marca Ebury lucirá en el pantalón de los combinados nacionales durante sus compromisos deportivos, en una alianza que ambas partes enmarcan también en el ámbito empresarial, con el objetivo de reforzar la conexión entre deporte, negocio e internacionalización y generar nuevas oportunidades de colaboración entre compañías.

El presidente de la RFER, Juan Carlos Martín 'Hansen', aseguró que este acuerdo "representa mucho más que una colaboración" y destacó que supone "la unión de dos proyectos que comparten una misma mirada: crecimiento, apertura al mundo y construcción de valor". "Queremos que el rugby español sea también un punto de encuentro para el tejido empresarial", señaló.

Por su parte, el director general de Ebury en España, Luis Merino, explicó que esta alianza supone "una plataforma para generar conexiones reales entre empresas en un entorno internacional". "El rugby, junto a la RFER, nos brinda un espacio de encuentro donde compartir valores y generar nuevas oportunidades de negocio, y, sobre todo, crecer como está creciendo este deporte en España", afirmó.

Además de la visibilidad en la equipación, el acuerdo contempla acciones conjuntas de contenido y activación, así como iniciativas de networking para fomentar el intercambio de conocimiento, la creación de oportunidades comerciales y el fortalecimiento de vínculos entre empresas con vocación internacional, dentro del proceso de crecimiento y expansión institucional de la federación.