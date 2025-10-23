Elche, elegida Capital Mediterránea del Deporte en 2026.

Pablo Ruz, alcalde de la ciudad: "Esto nos proyecta y nos da una visibilidad que vamos a aprovechar"

ELCHE (ALICANTE), 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Elche ha sido elegida como Capital Mediterránea del Deporte en 2026 por ACES Europa, organización sin ánimo de lucro con sede en Bruselas, por la gestión y la calidad de sus infraestructuras deportivas, y la promoción del deporte como herramienta de salud, integración y educación, tal y como comprobó en su reciente visita de inspección los pasados 14 y 15 de octubre.

"Elche será Capital Mediterránea del Deporte en 2026", anunció este jueves el alcalde de la localidad, Pablo Ruz, en un acto en el Ayuntamiento junto al concejal de Deportes, José Antonio Román, y la presidenta de la Fundación del Deporte Ilicitano, Isabel Antón, tras recibir la comunicación oficial por parte del presidente de ACES Europa, el italiano Francesco Lupattelli.

En la misiva dirigida al alcalde de Elche, Lupatelli destacó que la ciudad "ha sabido erigirse en un ejemplo de buenas prácticas en la gestión deportiva", con instalaciones de calidad, programas bien estructurados y una oferta variada de actividades para todas las edades.

Para Pablo Ruz, la designación de Elche como Capital Mediterránea del Deporte, que será entregada de forma simbólica el próximo 11 de diciembre en una ceremonia en el Parlamento Europeo en Bruselas, supone "iniciar una senda que no se había explorado", y que es "abrir todo el deporte base y la estructura deportiva al ámbito internacional". "Esto nos proyecta y nos da una visibilidad que vamos a aprovechar. Es bueno que Elche esté en el contexto internacional gracias a un organismo dependiente de UNESCO", subrayó Ruz.

Por su parte, el concejal de Deportes, José Antonio Román, celebró la designación de la capitalidad mediterránea, cuya candidatura ha estado asesorada por la empresa G2O Publisport de Gerardo González, ex secretario general de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), y anunció que en 2026 Elche acogerá "muchísimos eventos" que le permitirán "situarlo en el sector internacional del deporte".

EL 'PARAÍSO (DEPORTIVO) EN LA TIERRA'

Los pasados 14 y 15 de octubre la comisión de evaluación de ACES Europa examinó las infraestructuras deportivas y el proyecto de la candidatura de la localidad ilicitana, cuyo lema es 'El Paraíso en la Tierra', para ser designada como 'Capital Mediterránea del Deporte' en 2026.

La delegación de ACES estaba integrada por el italiano Vincenzo Lupatelli, vicepresidente; el húngaro Kiss Balazs, ex campeón olímpico de lanzamiento de martillo; el turco Adem Server, y los españoles Francisca Martínez, responsable del Área de Gobierno de Participación Ciudadana y Festejos en el Ayuntamiento de Cartagena; Antonio Garde, ex director general de Deportes de la Comunidad de Madrid y ex concejal de Deportes de Las Rozas; y Hugo Alonso, secretario general de ACES Europa.

Durante estas dos jornadas, los representantes de ACES Europa visitaron las instalaciones deportivas como el nuevo pabellón inclusivo, infraestructuras como las de la Universidad Miguel Hernández (UMH) y espacios naturales que sustentaban la candidatura ilicitana. Uno de ellos fue los Arenales del Sol, una de sus cinco playas -Carabassí, Altet, La Marina y El Rebollo son las otras- que renovaron en 2025 la bandera azul de la UE.

Al día siguiente, los miembros de ACES fueron recibidos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Elche por el alcalde Pablo Ruz, el concejal de Deportes José Antonio Román y el director general de Deportes de la Generalitat Valenciana, Luis Cervera, quienes se sometieron a las cuestiones que les plantearon sobre la candidatura ilicitana.

"Esta candidatura no pertenece a un equipo gobierno, sino a vosotros, los ciudadanos, que sois quienes hacéis esta realidad todos los días, amando y queriendo a nuestra ciudad a través del deporte", dijo Ruz, en un acto que contó también el presidente del Elche CF, Joaquín Buitrago Marhuenda, o la leyenda del club ilicitano Juan Francisco Martínez Modesto 'Nino', embajador de la Fundación del Deporte Ilicitano.

La presentación incluyó un documento resumen de más de 100 páginas y un vídeo institucional que recogió el "dinamismo deportivo de una ciudad que vive por y para el deporte", desde la base hasta la élite, y que ha demostrado su capacidad organizativa en grandes eventos internacionales como el reciente España-Georgia en Martínez Valero, correspondiente a la fase de clasificación para el Mundial de fútbol de 2026, donde acudieron cerca de 30.000 espectadores.

Además, el próximo 30 de noviembre la ciudad albergará la salida de la primera edición de la maratón internacional Elche-Alicante, con salida desde el Palacio Altamira, que albergó la exposición temporal de la Dama de Elche, y la meta en el muelle del Puerto de Alicante, donde está la sede de la regata The Ocean Race, la vuelta al mundo a vela con escalas.

La celebración de la prueba coincidirá con el 25 aniversario de la declaración del Palmeral de Elche como uno de los tres -el Misteri d'Elx y el Museo de Pusol son los otros dos- Patrimonios de la Humanidad de la localidad, y en la que participarán más de 4.000 corredores.

EL ELCHE CF, EL ATTICGO Y LA 'MEDIA' MÁS ANTIGUA

Elche también presume de albergar la media maratón más antigua del mundo, nacida en 1968 y en cuya 52 edición en marzo corrieron una cifra récord de 5.000 atletas, y del Elche CF, equipo revelación del inicio del curso 2025-26 en LaLiga EA Sports y que cuenta con más de 27.000 abonados.

Igualmente, el Club Balonmano Elche, el Atticgo, ganó la European Cup femenina el pasado año, el Club Voleibol Elche dispone de la cantera más grande de la Comunidad Valenciana, con 700 jóvenes, y son ilicitanos la nadadora Ángela Martínez, décima en aguas abiertas en los Juegos Olímpicos de Paris 2024, el boxeador Kiko Martínez, el futbolista Saúl Ñíguez, y Daniel Parres y Alexia Soto, campeón y subcampeona del mundo de paddle surf, respectivamente.

Con más de 200 clubes en una población de cerca de 250.000 habitantes, cinco pabellones, 15 campos de fútbol, una pista de atletismo, piscinas de referencia autonómica y una liga local de fútbol 7 con cerca de 100 equipos, en Elche practican deporte unos 50.000 personas cada semana, según datos de la concejalía de Deportes de la ya Capital Mediterránea del Deporte el próximo año.