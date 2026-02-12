Elche inaugura la sede de Capital Mediterránea del Deporte en su casco histórico

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha inaugurado la sede de Capital Mediterránea del Deporte en el casco histórico de la ciudad ilicitana. - FUNDACIÓN DEPORTE ILICITANO

ELCHE (ALICANTE), 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, y el concejal de Medio Ambiente y Deportes, José Antonio Román, han inaugurado la nueva sede de 'Elche Capital Mediterránea del Deporte' en este 2026, situada en la plaza de Baix en pleno casco histórico de la ciudad ilicitana y que pretende ser un punto de encuentro para clubes, deportistas y visitantes.

En el acto de inauguración de este espacio, donde antes se situaba la OMAC y que va a albergar también la sede de la Fundación del Deporte Ilicitano, participaron también miembros del patronato de la fundacióny se entregaron los cheques solidarios de la San Silvestre a las entidades benéficas Intégra-t, Tobus Team y Objetivo Diagnóstico.

De igual forma, se ha llevado a cabo también la entrega de los cheques de productos Ortolá a los ganadores de la prueba, Pau Espresati y Lola Ramón. Desde la Fundación del Deporte Ilicitano, cuya presidenta es Isabel Antón, se ha agradecido la presencia de sus colaboradores como BYD Marcos Automoción, FIATC Seguros, Cárnicas Ortolá, VegaFibra, El Corte Inglés, Marina Abril BH Inmobiliaria y Adornos Clement.