El equipo Verstappen Racing presenta el coche con el que participará en las 24 horas de Nürburgring 2026

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Verstappen Racing anunció este lunes su compromiso de competir en la NLS2 y las 24 Horas de Nürburgring de 2026, lo que marca un paso significativo en la visión a largo plazo del equipo de competir al más alto nivel en las carreras de resistencia, en un programa que refleja la pasión de Max Verstappen por las carreras y su búsqueda continua de nuevos retos al volante.

El atleta alemán Max Manow realizó un salto BASE de 131 metros en la torre de refrigeración de Meppen para revelar la impactante nueva decoración Red Bull del equipo Mercedes-AMG Verstappen Racing.

El equipo competirá en varios eventos previos a las 24 horas de mayo: NLS1, NLS2 y las clasificatorias de las 24 horas de Nürburgring. El coche saldrá con el dorsal 3 y contará con una plantilla de pilotos formada por Max Verstappen (Países Bajos), Dani Juncadella (España), Jules Gounon (Alemania) y Lucas Auer (Australia).

Verstappen hará su primera aparición en la NLS2 el 21 de marzo, utilizando el evento como preparación para las 24 Horas de Nürburgring, mientras continúa compitiendo en la temporada de Fórmula 1.

El piloto neerlandés Max Verstappen afirmó que Nürburgring es "un lugar especial". "Las 24 Horas de Nürburgring son una carrera que he tenido en mi lista de deseos desde hace mucho tiempo, así que estoy muy emocionado de que podamos hacerla realidad. El año pasado, conseguí mi permiso DMSB para Nordschleife y participé en la NLS9, que ganamos. Esa preparación es muy valiosa, ya que hemos aprendido mucho que podemos aplicar a nuestro programa de este año con la NLS2 y las 24 Horas", añadió.