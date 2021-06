La esfera emocional va por delante de la metabólica en los deportistas de élite, según un experto

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El experto en psiconeuroinmunología clínica Carlos Pérez asegura que la esfera emocional "va por delante" de la metabólica en el éxito de la carrera deportiva de un deportista de élite y ha puesto como ejemplo al tenista Rafa Nadal, el piloto Marc Márquez o los internacionales que disputan actualmente la Eurocopa de fútbol.

Para Pérez, Nadal y Márquez han vuelto "a su senda ganadora" después de superar importantes lesiones porque "neurológicamente tienen una estructura muy diseñada para relacionarse con el éxito de forma abrumadora".

Con motivo de la celebración de la Eurocopa, el experto ha explicado que la vertiente más mental de un jugador "se debe cuidar a lo largo de toda la temporada" para "ir superando todas las dificultades que se van presentando". De este modo, los futbolistas afrontarán una competición como la Eurocopa "como un regalo que van a disfrutar".

En su opinión, hay deportistas que ya tienen "las herramientas para convertir las dificultades en una oportunidad para crecer", pero cuando no es así "es muy importante poder contar con ayuda externa, ya que en los deportes de élite todo se vive a una velocidad estratosférica y muchas veces pueden verse superados".

Junto a la esfera mental, este especialista ha señalado la importancia de cuidar también la parte metabólica -nutrición e hidratación adecuadas, suplementación o tiempos de descanso-, que permitirá al deportista "tener una mayor capacidad de regeneración y de recuperación en caso de que aparezca una lesión". "Son las dos esferas que determinarán el rendimiento y el éxito", ha añadido.

Para Carlos Pérez, que ejerce de investigador en nutrición en el Instituto de Investigación Biomédica de Girona (IDIBGI), la alimentación juega un papel esencial en el rendimiento de un deportista. En este sentido, ha explicado que la nutrición es "clave" para el estado de la microbiota, que a su vez tiene "una repercusión directa en el estado del tejido conjuntivo y, por lo tanto, a la hora de prevenir lesiones".

Pérez ha asegurado que, cuando un deportista cuida su alimentación, "el cuerpo tiene un estado óptimo para que el tejido pueda soportar mejor las cargas y las posibles lesiones" y "en caso de traumatismo por lesión se pueda reparar de forma más favorable".

ALIMENTACIÓN SALUDABLE

El especialista en nutrición y uno de los socios fundadores de Regenera ha apostado por que la alimentación de un deportista de élite esté basada en "frutas, verduras, tubérculos y proteína de calidad como carne ecológica, pescado azul, pescado blanco, marisco, huevos de calidad, aceite de oliva en crudo, aguacates, evitando productos procesados y alimentos con potencial inflamatorio como legumbres, cereales y lácteos".

Además, teniendo en cuenta las "cargas suprafisiológicas" que deben afrontar, también ve necesaria "una suplementación específica", como por ejemplo diferentes tipos de probióticos, glutamina, grasas omega 3, minerales, vitaminas del grupo B.

Pérez ha explicado que desde la psiconeuroinmunología clínica se ayuda al deportista "a entender el origen de sus dificultades" y a "ser consciente de qué es lo que debe generar y aplicar para transformar la situación". Tras años de experiencia en este campo, el experto ha asegurado que consiguen "generar transformaciones vitales en los deportistas, logrando cambios en su forma de hacer y de relacionarse, lo que les permite tener una vida más feliz y disfrutar de su carrera deportiva".

"En Regenera se trabaja con la persona y su vida, su entorno, su estilo de vida, donde el deporte no es lo más importante sino que se busca que esa persona se convierta en alguien con una capacidad regeneradora 'top', con una adecuada alimentación, que entendamos sus dificultades y las transformemos en oportunidades de crecimiento", añadió.

LLORENTE Y EL AYUNO INTERMITENTE

Uno de los deportistas que ha apostado por la psiconeuroinmunología para mejorar su rendimiento deportivo es el jugador del Atlético de Madrid y de la selección española Marcos Llorente, que practica el ayuno intermitente.

Carlos Pérez, autor del bestseller 'El ayuno intermitente', ha destacado que el éxito de esta dieta radica en que "no se instala desde la obligación del pasarlo mal" sino que "no deja de ser una forma de relacionarse con la comida en la que se aprende a comer con hambre, a disfrutar cuando se come y a tener un ritmo hambre-saciedad que hace que pasen horas hasta la siguiente comida".

"Siendo feliz y disfrutando de la comida te hace tomar conciencia de cómo debes relacionarte con ella, te da libertad, te permite disfrutar y, además, es un contexto más saludable para tener un buen estado metabólico y mental", concluyó.