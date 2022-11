España acude con 33 atletas al primer Mundial de Montaña y Trail Running

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

España acude con un total de 33 atletas, 17 hombres y 16 mujeres, al primer Mundial de Montaña y Trail Running, que se disputará desde este viernes y hasta el domingo en la localidad tailandesa de Chiang Mai y donde espera brillar con alguna medalla como en el pasado Europeo de La Palma.

Según informó la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), de toda le delegación española, hay 19 atletas que repiten internacionalidad esta temporada, ya que compitieron en el primer Europeo Off Road en El Paso (La Palma), entre ellos Nuria Gil, que fue

plata en Trail Running, y algunos de los integrantes del subcampeonato femenino de Trail Running y de los bronces masculinos en Trail Running y Subida Vertical.

Este evento ya existía, pero se había limitado a una carrera con distancias maratón o ultra trail corto, mientras que ahora añade otras modalidades como Subida Vertical, carreras Classic Up and Down, Trail Running Maraton y Ultra Trail Running.

La de La Palma es el último gran campeonato de esta disciplina para una selección española que, en lo que fue en sí el último Mundial de Trail Running, celebrado en Vila La Angostura (Argentina) a finales de 2019, conquistó un bronce por medio de Oriol Cardona, que fue pieza clave para el título por países junto a Andreu Simón, Antonio Martínez, que también repite en Tailandia, y Jan Margarit (37º).

Por otro lado, en la categoría femenina, España se proclamó subcampeona a sólo tres puntos de Francia, con Sheila Avilés, Ainhoa Sanz, Elisabet Gordon y Azara García de los Salmones. Esta última y Avilés estarán presentes en este Mundial, aplazados en dos ocasiones, la primera en 2020 a causa de la pandemia y la segunda el año pasado en parte por la inestabilidad existente aún con el coronavirus y sobre todo por las revueltas sociales que vivía el país asiático.