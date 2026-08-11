España busca medalla y billete olímpico en conjunto en el Mundial de Rítmica

Archivo - Inés Bergua, Andrea Corral, Marina Cortelles, Andrea Fernández, Lucía Muñoz y Salma Solaun tras ganar uno de sus oros en el Europeo 2025 - RFEG - Archivo

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La gimnasia rítmica española acude al Mundial que se disputa en la localidad alemana de Francfort desde este miércoles al domingo 16 con el objetivo de intentar ganar una medalla en la modalidad de conjunto y conseguir así ya el billete para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles (Estados Unidos) de 2028.

La cita en Alemania reparte las primeras plazas para el gran evento de dentro de dos veranos y España espera poder coger ya una de las tres que se reparten en conjunto, donde es una de las candidatas a estar en el podio después de firmar un buen inicio de ciclo tras la decepción sufrida en París 2024.

Los tres primeros equipos del concurso completo conseguirán, además de una siempre valiosa medalla, plaza ya para Los Ángeles y podrán tener más tiempo para preparar con mimo el asalto a la gloria olímpica, aunque en el caso no estar entre los elegidos en Francfort, aún quedarán muchas opciones para estarlo de varias formas.

"Es algo que no pensamos. Lo pensaremos en el momento en el que se haya producido el acontecimiento. A día de hoy nos centramos en hacer los ejercicios tal y como se han creado. Con el nivel que tenemos a día de hoy, si hacemos lo que nos corresponde, podremos asegurar esa plaza", advirtió a Europa Press la seleccionadora española Alejandra Quereda.

Con todo, el conjunto formado por la capitana Inés Bergua, Salma Solaun, Andrea Corral, Andrea Fernández, Lucía Muñoz y Marina Cortelles parte como una de las serias aspirantes a lograr una medalla que ya conquistó en los tres últimos Mundiales donde fue bronce en el concurso completo el año pasado en Río de Janeiro (Brasil), en 2023 en Valencia y en 2022 en Sofía.

"Inés Bergua y Salma Solaun ya estuvieron en los Juegos y es su segundo ciclo olímpico, y el resto son más jóvenes que se incorporaron el año pasado. Han hecho un grupo muy cohesionado, con una calidad técnica muy alta, con muchísima ambición y me gusta mucho su valentía a la hora de poder afrontar grandes citas", elogió Quereda del equipo.

De momento, en este 2026, volvieron a ser capaces de repetir el triplete de oros en el Europeo que habían logrado en 2025, y han subido al podio en las dos últimas citas de la Copa del Mundo, segundas en la de Baku y terceras en la de Milán, disputada hace apenas un mes, por lo que llegan en buena forma a pelear por otro gran éxito que requerirá de su mejor versión ante muchas selecciones potentes como China, Rusia, Israel, Italia o Alemania.

España también competirá a nivel individual donde los objetivos son menos ambiciosos ya que conseguir el billete olímpico sólo está reservada también para las tres primeras del concurso completo, por lo que Alba Bautista, más experimentada, y Daniela Picó, que compite en su primer Mundial, tratarán de colarse en la final reservada para las 18 mejores.

"Están en el mejor momento ahora mismo, eso sin duda", advierte Alejandra Quereda de cara a una competición siempre de muy alto nivel con estrellas como la alemana a Darja Varfolomeev, imbatible el año pasado en Río, la italiana Soffia Raffaeli o la búlgara Stiliana Nikolova.