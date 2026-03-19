España cierra la pista cubierta en busca de brillar en el Mundial

Archivo - Elvin Josué Canales celebra su bronce en los 800 metros en el Mundial de Pista Cubierta de 2025 - RFEA/SPORTMEDIA - Archivo

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La selección española de atletismo cerrará a partir de este viernes la temporada en pista cubierta, ahora denominada Short Track, con la disputa en la localidad polaca de Torun del Campeonato del Mundo a donde acude con un equipo de 22 atletas, diez mujeres y doce hombres, con aspiraciones de subir al podio en algunas pruebas.

Torun acoge un Mundial bajo techo que se disputa por tercer año consecutivo para reajustarse tras el aplazamiento por la pandemia del que iba a acoger Nankín (China) en 2020 y que se terminó celebrando el año pasado dentro de un calendario muy apretado y con el Europeo de Appeldorn (Países Bajos) situado semanas antes y en un año postolímpico.

Ahora, con Campeonato de Europa al Aire Libre en verano en Birmingham (Inglaterra), algunos atletas españoles han decidido empezar a centrarse ya en llegar en las mejores condiciones posibles a esa cita y ya pusieron punto y final a su temporada 'indoor', aunque aún así España ha viajado a Polonia con un equipo con opciones de tratar de igualar al menos las tres medallas del año pasado.

Elvin Josué Canales, en 800 metros, y Ana Peleteiro, en triple salto, y Fátima Diame, en longitud, se colgaron bronces en la ciudad china, pero sólo el mediofondista tendrá la oportunidad de defenderlo o mejorarlo en Torun donde espera desquitarse del fiasco en el Campeonato de España de Valencia donde cometió un error de gestión de esfuerzos y se quedó fuera de la final.

Pese a ello, el seleccionador José Peiró ha confiado en el plusmarquista nacional de la distancia (1:44.65) para este Mundial donde estará acompañado por un Mohamed Attaoui que ha mostrado un gran estado de forma y que es una de las bazas para subir al podio en una prueba siempre de mucho nivel, pero donde faltará el gran favorito, el estadounidense Josh Hoey, poseedor del récord del mundo desde el pasado mes de enero (1:42.50).

Sin su presencia, el abanico se puede abrir algo más, aunque todavía hay figuras como el belga Eliott Crestan, plata en 2025 y bronce en 2024, los polacos Maciej Wyderka y Filip Ostrowski, o el irlandés Mark English. El principal objetivo de Attaoui y Canales será el de sacar el caro billete para la final, mismo reto en el 1.500 para Mariano García, también en buena forma y que espera colarse en la lucha por las medallas en una prueba sin el gran dominador, el noruego Jakob Ingebrigtsen.

Otra opción posible para el medallero es la de Quique Llopis en los 60 metros vallas, otro prueba donde aunque falta el gran dominador, el estadounidense Grant Holloway, también se presenta muy reñida y sin margen al error.

El velocista valenciano, subcampeón de Europa al aire libre de 110 mv, ha firmado una buena campaña bajo techo, con nuevo récord de España (7.45), y será uno de los candidatos junto al local Jakub Szymanski, actual campeón de Europa 'indoor' y que está invicto este año, los siempre competitivos americanos, Dylan Beard y Trey Cunningham, y el francés Wilhem Belocian.

Las otras posibilidades de medalla en Torun están depositadas en los pujantes relevos 4x400, sobre todo el femenino donde están inscritas Rocío Arroyo, Carmen Avilés, Daniela Fra, Blanca Hervás, Ana Prieto y Paula Sevilla. También podría meterse en la pelea por el podio el 4x400 mixto donde entrarán Markel Fernández, David García y Gerson Pozo.

DUPLANTIS ACAPARA LOS FOCOS INTERNACIONALES

Eusebio Cáceres, liberado de problemas físicos, podría estar en los candidatos en la siempre imprevisible longitud si logra estar o superar su mejor marca de 2026 (8.19), aunque el nivel es muy alto con el italiano Mattia Furlani, oro mundial al aire libre y en pista cubierta, el búlgaro Bozhidar Saraboyukov y el griego Miltiadis Tentoglou, doble campeón olímpico. A nivel femenino, Marta García intentará seguir creciendo en los 3.000 metros y rebajar de nuevo el récord de España que mejoró en cuatro segundos en febrero (8:34.28).

En un Mundial que habitualmente se lo saltan las grandes estrellas, habrá una que acaparará los focos como es el sueco Mondo Duplantis, que tratará de seguir cosechando récords del mundo en la pértiga tras situarlo hace una semana en 6,31 metros. La venezolana Yulimar Rojas (triple), la santalucense Julien Alfred (60 m), la británica Keely Hodgkinson (800 m), el portugués Isaac Nader (1.500 m) o el jamaicano Kishane Thompson (60 m) serán otros atletas a seguir.

--SELECCIÓN ESPAÑOLA EN EL MUNDIAL INDOOR DE TORUN.

-Hombres.

60 m: Guillem Crespí-

400 m: Markel Fernández y David García.

800 m: Mohamed Attaoui y Elvin Josué Canales.

1500 m: Mariano García y Carlos Sáez.

3000 m: Pol Oriach.

60 mv: Enrique Llopis y Asier Martínez.

Longitud: Eusebio Cáceres.

-Mujeres.

60 m: Jaël-Sakura Bestué.

400 m: Blanca Hervás y Paula Sevilla.

800 m: Rocío Arroyo y Lorea Ibarzabal.

3000 m: Marta García.

Longitud: Irati Mitxelena.

4x400 m: Rocío Arroyo, Carmen Avilés, Daniela Fra, Blanca Hervás, Ana Prieto y Paula Sevilla.

Relevo mixto 4x400: Rocío Arroyo, Carmen Avilés, Markel Fernández, Daniela Fra, David García, Blanca Hervás, Gerson Pozo, Ana Prieto y Paula Sevilla.