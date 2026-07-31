España concluye quinta la final de saltos por equipos mixtos en el Europeo de natación

Archivo - Valeria Antolino, durante una competición. - Europa Press/Contacto/Ludvig Thunman - Archivo

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conjunto español de saltos, formado por Valeria Antolino, Juan Pablo Cortés, Jorge Rodríguez y Ana Carvajal, ha ocupado este viernes la quinta posición en la final por equipos mixtos del Campeonato de Europa 2026 de deportes acuáticos, que se está disputando en París (Francia).

Antolino hizo 45.00 puntos desde el trampolín de 3 metros en el primer salto, Cortés firmó 68.40 desde el trampolín de 3 metros en el segundo, luego Antolino y Rodríguez obtuvieron juntos 55.50 desde el trampolín de 3 metros en el tercero, Carvajal cosechó 59.20 desde la plataforma de 10 metros en el cuarto, Rodríguez recibió 51.00 desde la plataforma de 10 metros en el quinto y, por último, Carvajal y Rodríguez lograron juntos 67.20 desde la plataforma de 10 metros en el sexto y definitivo salto.

Esa puntuación acumulada de 346.30 les valió para terminar en el quinto puesto de una final de competición directa --sin preliminares-- donde la medalla de oro fue para los italianos Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sarah Jodoin Di Maria y Raffaele Pelligra gracias a sus 410.60 puntos.

La medalla de plata fue para los rusos Nadezhda Trifonova, Grigorii Ivanov, Ekaterina Beliaeva y Ruslan Ternovoi con 385.80 puntos y la medalla de bronce fue para los ucranianos Kseniia Bochek, Kirill Boliukh, Oleksii Sereda y Kseniia Bailo con 368.20 puntos en su casillero.