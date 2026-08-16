España debuta con una trabajada victoria en el Mundial femenino de hockey hierba

Selección española femenina de hockey hierba - RFEH

MADRID 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de hockey hierba debutó este domingo con victoria (3-2) sobre Irlanda en el Mundial que acogen Bélgica y los Países Bajos, gracias a un gol de Xantal Giné en los últimos minutos.

Las 'Red Sticks', con solo el bronce de 2018 en su palmarés del torneo, comenzaron con buen pie dentro del exigente Grupo C, una victoria obligada pero sufrida antes de medirse el martes con Bélgica. El tercer encuentro de esta fase será Nueva Zelanda el jueves, en busca de estar en los cruces con nuevo formato.

El equipo de Carlos García Cuenca sumó sus tres primeros puntos en el Belfius Hockey Arena, en un duelo que dominó, pero que encontró respuesta de Irlanda hasta el tanto definitivo en el minuto 55, tras llegar con 2-2 al último cuarto. Laia Vidosa hizo el primero de las españolas en el segundo cuarto.

Las 'Red Sticks' pudieron doblar su renta, sin fortuna en las revisiones ni puntería suficiente en las buenas ocasiones. Irlanda se encontró con el empate pero Sofia Keenan adelantó de nuevo a la selección española. Antes del parcial definitivo, Niamh Carey igualó de nuevo el marcador. España supo sufrir y sacar adelante un triunfo fundamental en busca de los dos primeros puestos.